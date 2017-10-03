自由廣場》從德國看加獨公投

◎ 黃世澤

加泰隆尼亞人終於排除萬難，雖然西班牙中央政府派出軍警以違反《歐洲人權公約》手段作出鎮壓，但仍然有四成多有效投票率，九成人支持獨立，為宣布獨立提供極強依據。

加泰隆尼亞的公投成功，與加泰隆尼亞人民的堅決決心有關。加泰隆尼亞人可以為了公投，通宵守在票站，足球隊巴塞羅那隊，寧可閉門作賽不要門票收入，都要支持公投。正因為加泰隆尼亞人民大部分堅決抵抗，才令七成多票站仍然維持有效運作。一如一九一八年愛爾蘭人單方面宣布獨立，南部愛爾蘭各郡人民不交稅給英國政府，寧買愛爾蘭共和軍的國家債券，法院亦脫離英國控制，最終英國還是要放手讓愛爾蘭獨立。台灣人亦需要在捍衛國家獨立，有同樣決心和領悟。

這次加泰隆尼亞人民之所以要為捍衛票站搞得頭破血流，因為加泰隆尼亞軍警，有部分仍然執行中央政府指令封閉票站，有部分軍警只是消極作中央軍警與民眾之間的和事老，未有以他們武力保護人民。如果加泰隆尼亞地方軍警敢以武止戈，筆者相信加泰隆尼亞人民不會有這麼多傷亡，亦不會有加泰隆尼亞地方消防員要以肉身保護人民，免受軍警襲擊的情景。軍警人員的忠誠度，是十分之重要。

而在面對中華統一促進黨這幫流氓的行為上，台灣警察給予筆者感覺就是沒有決心捍衛台灣人民人權，相反，有部分軍警高層對中國的「效忠」，令人感覺到他們一到關鍵時間，就會當吳三桂引共軍攻台，這差不多是對台灣國家安全的最大威脅。因此，有心愛台灣的年輕人，是應該考慮投考軍警，以實際行動去效忠台灣。畢竟台灣現時實際在防務上受中國的威脅，遠比加泰隆尼亞人受西班牙的威脅為大。而台灣中央政府亦要有所作為，既然已經完全執政，應該清走那些對台灣忠誠成疑的軍警高層，軍警高層必須對台灣這個國家和人民絕對效忠，而那些經常穿梭兩岸的前軍官、將官，亦應考慮立法禁止他們出境，或取消掉他們的台灣國籍，台灣實際不需要這些內奸危害台灣的自由以及國家安全的。

（作者是英籍時事評論員，原居香港，現居德國）