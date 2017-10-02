鏗鏘集》喬王最愛內閣制

王金平被稱公道伯，更是喬王，國民黨立委武打，他只能靠邊站，但一聽修憲立刻精神抖擻，批想選總統的都不要內閣制，但他支持內閣制，並要邀請日本及澳洲相關人士討論。

內閣制、總統制、雙首長制都各有利弊，如果說想選總統的都不要內閣制，那反過來說，與總統無緣、長於投機，專於喬事的政客和小黨最愛內閣制。

王金平宣稱許多國民黨立委支持他的內閣制主張，這話說出國民黨的重重心事：它的不當黨產被抄，「一中」被唾棄，眼看贏回總統無望，便想像民進黨席次減少，它靠地方角頭再起，串聯小黨，搞內閣制也許還有機會組閣。

國民黨親中國的法統派，只知配合中國戰略，逢日必反，但王金平要向日本取經內閣制，竟未見他們跳出來幹，可見他們對權力飢渴的程度。

內閣制典型是英國，研究內閣制的書汗牛充棟，哪裡還需要勞師動眾，請人指點迷津？更何況內閣制國家，包括日本及澳洲，都是帝制轉型；清末保皇黨梁啟超一派也學日本，反對共和，要保住清帝，君主立憲。

美國獨立後開創的總統制，不再浪費國家資源閒養虛君或王室，它三權分立，權責制衡，運作穩定。

台灣民主學美國，憲政傾向總統制的雙首長制，試行二十年並未出軌，總統民選，當然向選民負責，選民不容許把總統當虛君，放手形象不佳的立法委員拉幫結派組閣，權力超越總統。

總統直選更凸顯國家地位與新法統的產生，而任期固定，屆時算帳，比內閣的不穩定更具優勢。喬王理當知道，自民黨解體後，日本內閣動盪難安，而戰前的內閣受軍國主義勢力控制，更把日本帶向侵略戰爭的災難。（作者王景弘，資深新聞工作者）