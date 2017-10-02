自由廣場》都市計畫農業區「錢」歸何處

◎ 葉昱呈

全國國土規劃的最上位法定計畫「全國國土計畫」，即將於二○一八年五月一日公告實施，該計畫規劃未來二十年全國國土的永續發展，並將國土分為「農業發展地區」、「城鄉發展地區」、「國土保育地區」、「海洋資源地區」等四大分區，並在分區內細分十八個分類。由於每個分區的土地管制強度不同，且不同分類亦有不同的開發限制及容許使用項目，未來國土功能分區發布後，在城鄉發展地區才能進行都市化開發利用，其餘地區須符合分區利用管制，不允許任意變更，因此成為各方關注焦點。

在四大分區中，農業發展地區的劃設目的，係為確保糧食安全，積極保護重要農業生產環境及基礎設施，並應避免零星發展；而城鄉發展地區的劃設目的，係以集約發展、成長管理為原則，創造寧適和諧之生活環境及有效率的生產環境，確保完整之公共設施。然而都市計畫農業區，未來到底要列入城鄉發展區？抑或農業發展區？最近引發各界爭議，筆者認為應該以都市邊緣擴展程度及農業經營比例做為劃設基準，理由如下：

首先，都市計畫農業區農地位處於都市邊緣，屬於都市發展的預備地，由於區位較佳，其地價與都市計畫區外的非都市農地相較，可說是天壤之別，前者是以「坪」為單位計價，後者交易則以「分」為單位計價（備註：一分地等於二百九十三．四坪），一旦貿然將都市計畫農業區農地轉換為農業發展區農地，勢必衍生地價大幅下跌問題，而造成地主龐大損失，實有違信賴保護原則。

再者，現行都市計畫農業區農地，得申請設置加油站、公用事業設施、運動訓練設施、土石方資源堆置處理場、廢棄物資源回收場、汽車運輸業停車場、客貨運站、汽車駕駛訓練場、社會福利事業設施、幼兒園，換言之，部分地區之加油站等非農業設施與田區已交錯混雜在一起，甚至開發程度與原有市區已連成一片，根本無法切割，對於畸零細碎的田區，要如何維持良好的農業生產環境？

因此，倘都市邊緣擴展程度高，且農業經營比例低的地區，宜列入城鄉發展區，反之，都市邊緣擴展程度低，且農業經營比例高的地區，則宜列入農業發展區，並補償地主地價下跌之損失，期能使未來國土計畫的分區劃設，更能貼近實際使用現況。

（作者為農政公務員，屏東縣民）