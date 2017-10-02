自由共和國》曾昭明／原住民部落傳說 該是台灣的「文化經典」

曾昭明／天朝主義批判研究者

根據媒體報導，在立院九月二十九日的施政總質詢，立委高金素梅對教育部長語氣激昂地質問：「我們（註：指原住民）沒有文字，但我們擁有豐富的口傳歷史、有美麗的文化傳說。我要提醒潘部長，這首歌最珍貴的就是古老的泰雅語，類似你們的文言文，沒有文字的我們，把古老語言視為瑰寶，有文字的你們卻棄之如敝屣，可悲可笑。」

這段發言，讓人瞠目結舌。它何以會「理所當然」地混淆不同層次的語言經驗和語言觀念，值得好好檢視。

首先，我不知道這位立委是否同意或主張中國的論述，將「台灣高山族」列入屬於「中華民族」的第五十六個「少數民族」，但或許該提醒：在「新疆」地區（=一個帶有「帝國殖民」意涵的語詞），中國政府已經頒發規定，從今年九月起，教育機構必須徹底取締維吾爾語。如果堅持認為台灣原住民是屬於「中華民族」這個「帝國性民族」概念下的「少數民族」，那麼，按照中國政府「對少數民族教化帝國語言」的新語言政策，是應該要同時主張取消台灣原住民學校的母語教育的。

然後，現在的原住民語，不是「沒有文字」的。這位立委或許以為「漢字」才算「文字」，但實際上，各族語都有成熟的羅馬拼音文字系統；若干地方行政機構，甚至已開始採用各族語的書面體文字作為正式語言，來發布和流通公文。這點，由於「國語文」建制的緣故，反而是台語或客語區域的政府機構做不到（也不敢做）的事情。

其次，以口說語言而論，台語、客語與各原住民語，同樣是非常古老的語言，乃至沒有任何語言學家可以確定，它們究竟在歷史上起源於何時。無論如何，這些古老的口說語言，相對作為古代帝國的「書面體文字」的「漢字文言」，性質純然相異。一類是口語，一類是書面語，兩種無仝的事物，不該泯滅之間的差異。說泰雅口語等於漢字文言，是受到「漢字帝國主義」影響的「語言意識形態」。

從這裡，也必須指出：在成熟的台語書寫中，「國語文」建制中的「白話／文言」區別，是不適用的。如果依循「言文一致」的原則使用母語（不論是原住民語、台語或客語）來書寫，「國語文」這種「帝國性語言」與「地域母語」（vernacular languages）的區別是明確存在的，但事實上卻必然會解構了「國語文」建制中「白話／文言」的區別。「你咧展啥物寶？少缺人毋捌看過喔？」——請問，這是「文言」或「白話」？

某個意義下，「白話／文言」的區別，是「白話文運動」必然要付出的代價，因為「白話文運動」必須將「帝國語言」與「地域母語」的差異，挪移、錯置和替換為「文言官話」與「民間俗語」的差異，好來為「中華民族」發明「書同文、語同音」的帝國性語言，建構一種「帝國性的民族」——以及，這種「帝族」的「民族性帝國主義」。

最後，這位立委似乎未曾注意到，按照當前教育部公佈的課綱審議決議，「文化經典」類別的選文，不再「獨尊儒術」，也不再以「諸子學」為限，而要求「選材範圍應具時代、思想流派及文體之多樣性」。

現在的決議，按原則來說，從但丁的《神曲》，美國的《獨立宣言》，到卡夫卡的小說，都是可選取的文本。然而，該優先列入的，正是台灣原住民的部落傳說。這是台灣家己的「文化經典」，是比華夏的「天人合一帝國神學」更為古老而原初的事物。在其中，不但有著對人類社會與宇宙萬物的關係，對神與人的關係的「神話思維」，更別說，還有著陸權帝國的「帝國神學」一向缺乏的「海洋」元素。

與其讓我們的孩子背誦古代「天下帝國」的「天人合一宇宙論神學」，不如讓孩子們直接閱讀原住民部落的部落傳說，尚未被加工成「帝國神學」的宇宙論神話。這些部落傳說，保留了漢字文化圈中已被「天人合一帝國神學」所摧毀的遠古記憶，一種「前帝國時代」的人類生活與世界秩序。這樣的「文化記憶」，或許才是台灣人民最該為自己、為人類而守護的「文化資產」。