自由共和國》 余杰／強制學習古文是為了培養順民

余杰／中國流亡作家

在台灣教育界關於古文在國文教育中所佔比例的爭論中，若干所謂專業人士或教育界資深專家，連續發表荒腔走板的言論，與社會現實及青年學生的實際需求格格不入。

中華語文教育促進協會召開記者會，要求「堅持程序正義與教育本質」。前東吳大學校長劉源俊指出，若不學文言文，法律、數學、科學等術語都會沒辦法理解。中山女高退休教師譚家化說，大量的文言文可厚植人文底蘊，訓練邏輯思考能力，培養正確人生觀、高尚道德，有美好的生命情懷，若是揚棄「中華文化」，則社會消失仁愛、誠信、禮義等規範，趨向於現實功利。

這些自相矛盾的說法，顯示教育界觀念落伍、思維僵化到了非改不可的地步。劉校長強調文言文與法律、數學、科學的關係，殊不知，中國兩千年來從來不是法治國家，哪有法律傳統？中國古代在數學和科學方面的成就，遠遠不能與古希臘等西方古代文明相比。今天的學生直接用英文就能輕鬆地學到最尖端的數學和科學知識，很多頂級的華裔數學家和科學家長期生活在歐美國家，用英文作為研究和教學的語言，他們並不熟悉中國的古文，絲毫不會阻礙他們在專業上展開深入研究。

譚老師的說法更是讓人莫名驚詫：在中國人的思維中，最缺乏的就是邏輯思維。中國的古文是一種反邏輯的、至少是邏輯薄弱的語言和表達方式，靠學習古文來訓練邏輯思考能力，簡直就是緣木求魚。另外，靠死記硬背大量的古文，就能樹立仁愛、誠信、禮儀等「規範」嗎？在專制皇權時代，儒家經典是每一個士子「十年寒窗」、「頭懸樑、錐刺股」的主要學習內容，甚至是他們求取功名利祿的「敲門磚」。難道那些飽讀四書五經的儒家官僚個個都會兩袖清風、並學以致用嗎？譚老師大概古書讀得還不夠多，我推薦她該認真讀一讀《儒林外史》、《官場現形記》等「譴責小說」，去了解了解為什麼古書讀得越多的人，道德越是敗壞。

如今，台灣社會仍然在討論一百年之前「五四運動」早已解決的文白之爭問題，因為台灣並未經歷一場文藝復興或啟蒙運動。當年，還未掌權的國民黨要人如孫文、蔣介石等，外在於「五四運動」乃至反對「五四運動」，他們對五四的精神內核如民主、科學這些西方現代價值非常反感，一方面倒向蘇俄、從蘇俄引入共產極權主義及武器和資金的支持，以此發起北伐、奪取天下；另一方面，他們又自欺欺人地利用中國傳統文化欺世盜名、麻醉人民，破壞公民社會的形成，因為順民最容易被統治。

自從國民黨和蔣介石敗退到台灣之後，雖然以「自由中國」為標榜，卻不敢讓台灣民眾享有基本的人權和自由，只好以「中華文化復興運動」來對抗無孔不入的共產主義思想。結果，數十年來，台灣社會形成了一種根深蒂固的順民和臣民人格，即便民主化已經三十年，這種奴性毒素仍然深入人心、未被清除，尤其是在教育界、政治界和媒體界等領域，最缺少的是「自由之思想、獨立之人格」。

中國已經僵死在線裝書中的古文，無助於公民素質的培養，也無助於鞏固和提升台灣的民主化成果。古文不應當是中小學的必修課，可以被設置為選修課，由那些對文史哲研究有興趣的、或者是懷抱有文學夢想的學生選修。如此，學生可以減輕負擔、少受毒害。