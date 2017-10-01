自由廣場》何不過過台灣人自己的八月半？

◎ 李道勇

從我上小學，到我女兒也上小學，兩代之間，每當中秋節前，我們都要聽老師講月餅的故事；我女兒就曾懷疑「八月十五夜殺韃子」故事的真實性；到我孫女則是認為「后羿的妻子嫦娥偷吃仙藥，向月宮飛去」，三代都認為是「無稽之談」。

我們家在中秋節，只是吃柚子、菱角、梨子、柿子等取代三高的月餅（二○一六年，全球有三十四個國家禁止從中國郵遞月餅入境）。

在「八月半」，我倒是常對女兒、孫女講述台灣人感恩的故事，如「八月半」拜公媽、拜土地公（按土地公拐、演平安戲）、拜老樹公（八七水災有棵老樹救了兩百多人）、分新丁粿（孩子的成長要街坊鄰居的照顧）。

在台灣，「八月半」也是祈福許願的日子，如拜月老（待嫁祈求良緣）、拜月娘（也是女生在拜）；還有，八月半「吃米粉芋，則有好頭路」、「吃水鴨公，則昧悾悾」。我們何不過過台灣人自己的八月半？

大約三十年前，我們就退出「一家烤肉萬家香」的全民運動，因我們好幾次在露營區、風景區收拾一袋又一袋的網架、鋁箔紙、醬料刷、食材包裝、廚餘；我們受不了山林間到處烽火，也受不了家戶門口、陽台的煙霧濛濛，我們不能讓嫦娥笑我們污染環境生態。

朋友，如果，你無法抗拒「烤肉」的誘惑，也改變不了「烤肉」的習慣。那就請你慎選「烤肉」地點，不要讓別人受不了。請你用烤盤取代網架，以免油脂滴到木炭，產生致癌煙霧。建議你，快熟時再塗上醬料，量也不要太多。夾具應注意生、熟食分開，避免細菌沾染引發腸胃不適。要多吃含維生素Ｃ的蔬果，以提升身體抗氧化能力。少喝氣泡垃圾飲料，換成新鮮蔬果汁。

也請不要忘記：環境生態是我們大家的，你扯爛污，人家沒有義務替你善後，嫦娥不一定笑我們，但天地良心總常在。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）