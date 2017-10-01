自由廣場》華視的處理 有問題

◎ 邊立中

某徐姓資深藝人在遊戲錄影中，因其他藝人（唐從聖）言語表達「是不是輸不起啊？」惹怒，而對唐姓藝人狂飆國罵，飆罵影片外流，引發網友熱議，誰是誰非，暫且不論。但九月二十九日電視台發出聲明稿表示，將會嚴懲將影片外流的工作人員，甚至工作人員會因此丟掉飯碗。

電視媒體圈的工作有其獨特之處，廣義而論，演藝工作也是職場。就職場暴力通報與揭露的角度而言，該工作人員發揮正義感，透過側錄曝光職場資深藝人言語暴力，用污言穢語侮辱晚輩（同事）；華視新聞稿並非反省、檢討工作環境的改善，而是將爆料者嚴懲、要求其道歉。難道解決問題最好的方法，就是解決發現問題的人嗎？如此消極的處理態度，難怪演藝圈此類問題時有所聞。

任何工作職場都不應該將職場暴力的行為合法化，也不應該視為理所當然、甚至是工作的一部份。現行的職場暴力預防規範與指引，對於吹哨者的保護相當薄弱，吹哨者可能在爆料之後，暴露於被針對、懲處甚至是解雇的恐懼之中；企業為了掩蓋職場暴力行為，有可能透過懲處吹哨者造成寒蟬效應。若是企業透過懲處吹哨者卻縱容施暴者，將只會讓施暴者為所欲為，甚至出現更多的職場暴力行為，職場不良狀況也更無法改善。

（作者為耕莘健康管理專科學校助理教授）