◎ 徐振宇

陳水扁先生，你從一個三級貧戶求學進台大、律師、美麗島審判的衝撞、夫人的意外、立委、首都市長。這一路走來所承受的苦難，台灣人民點滴在心頭。台灣人民也不吝給了你一個本土總統的榮耀。台灣人民並未因你的卸任而放鬆，仍繼續努力承接我們共同未竟的志業。

你雖在卸任後旋即身陷「政治」囹圄，失去自由，台灣人民在馬執政帶來更見中國武力恐嚇與國際不平等對待的處境下，再度選擇你所屬的民進黨執政，可見台灣人民並未因你卸任後的官司而對你失望，反而有著更堅定的期待，期待你能以超越總統的格局，師法甘地、曼德拉「押得我身，拘不得我心」的智慧與意志，共同為台灣目前更複雜的處境打拚，也為今後卸任的總統立下全新的典範。

兩蔣戀棧死在總統任上，不得卸任後的救贖。李登輝卸任後找到從事「台灣國父」的工作，馬英九正在等著中國的施捨。阿扁你呢？

「特赦」除刑一時，卻得戴罪一生，你是選擇如同尋常百姓一樣，為一時遭遇的不幸，做一隻困獸？還是以卸任總統之姿，成就更高的地位？

試著想想，就是甘地、曼德拉的壯志未酬，但他們的榮耀仍在。

套句蔡英文在全代會所說的話：「台灣人民還欠你什麼？你要以什麼樣的形象來面對台灣人民？」

（作者為空間設計師，台北市民）