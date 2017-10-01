自由廣場》真正在裝的 是柯文哲吧

◎ 黃惟冰

柯文哲日前赴ＴＶＢＳ接受趙少康專訪，被問到陳水扁的病是不是裝的？以及阿扁是否應該再被抓回去關？柯先後表示，陳水扁的病情，「一開始是裝的，後來就變成真的病了」；至於這件事要怎麼解決，那是蔡英文的難題。

試問，第一，柯文哲做為陳水扁醫療小組前成員，又有豐富的醫療經驗，應該要有最基本的醫德，豈可在電視前對自己病患的病情品頭論足？第二，柯的專長在於外科與急診，對於精神壓力造成的腦部病變及身心失調，認知必定不如真正的專科醫師，又怎麼能確定阿扁的病是「裝的」？第三，柯文哲過去長期主張阿扁應該獲得特赦，也以此得到不少綠營支持者的肯定。不過，奇怪的是，為何一到「立場偏藍」的電視台就支吾其詞，不敢直言己志？

雖然台北市政府事後澄清，關於阿扁「裝病」的說法，是柯文哲的「口誤」。但，由於發生的地點、聽眾，以及時機都太過「巧合」，讓人不禁懷疑，真正在「裝」的恐怕是柯文哲本人。為了競選連任，在因中國問題流失綠營選票後，轉而加強討好藍營支持者，更不惜消費阿扁。

總結而言，柯文哲從最初的「超越藍綠」，如今卻淪為「遊走藍綠」。雖然自認聰明，可以操弄人心，但缺乏中心思想，只想多方討好的投機做法，遲早圖窮匕見，只會後悔莫及。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）