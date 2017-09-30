社論》國防戰力以外的紙彈能量

加泰隆尼亞民眾爭取獨立公投。（資料照，路透）

伊拉克的庫德族，日前在公投中超過九十％的壓倒性多數，支持脫離伊拉克獨立。雖然公投結果不具法律效力，巴格達政府、美國、歐洲聯盟都反對，但庫德族再孤立也要吶吼，其獨立意志不容抹煞。而西班牙的加泰隆尼亞，民眾正在為爭取十月一日獨立公投而發動示威。西班牙政府禁止這項公投，至於對獨立分歧的加泰隆尼亞人，多數希望能以公投解決爭議。公投解決高度爭議性議題，在許多國家未必受到政府支持，但這畢竟是以和平手段解決認同衝突的方式。可以說，相對於戰爭或內戰，公投皆屬低風險；以暴力阻止公投，反而使風險陡增。

公投不是洪水猛獸，加拿大的魁北克獨立公投，英國的蘇格蘭獨立公投，甚至英國全國的脫歐公投，都是以「直接民主」解決分歧的著例。當然，公投不是只能用於處理主權層面的問題，瑞士的公投如家常便飯，美國大選時各州也常同時舉行公投，公投議題涵蓋許多公民生活的層面。近年，瑞士便曾舉行移民、廢除單一稅、黃金儲備甚至基本月薪的公投。可見，不是只有不正常國家才有公投，即使正常國家也不排除公投，因為公投是民主的深化，可補充定期選舉的不足。民主國家的定期選舉，乃是政黨與候選人的選擇，儘管他們會提出政見，但政見是否兌現，選後實踐是否符合民意，選民往往無法著力。於是，對「人」的選舉之外，配套以對「事」的公投，「主權在民」的原則更有保障。

公投在台灣較為敏感，乃是倡議初期讓國內與國際產生一種觀感：公投意在改變現狀，衝擊地緣政治。其實，公投在台灣，反而是為了維持現狀。遺憾的是，好不容易才制定的公投法，竟淪為「鳥籠公投法」，門檻極高。從而，近年來公投法鬆綁，社會呼聲不斷。民進黨完全執政，大家對公投法鬆綁期待更高。據報導，蔡英文總統已透露，「在年底以前立法院就會通過」。同樣是門檻極高的選罷法都修正通過了，而且時代力量立委黃國昌因此遭列首位罷免對象，相形之下公投法修正遲遲未能通過實施，豈不是莫大的諷刺？

公投對台灣而言，在特殊事態之下，具有捍衛主權的意義與作用。台灣這個二三五○萬人組成的國家，不論用甚麼國名都應該由我們自己決定，不論用甚麼國名都不容別人以之為藉口予以侵犯。可惜，對岸的中國本身一黨專政，也意圖讓台灣人民的基本權利全部姓黨。我國政府強調「台灣是主權獨立國家」或「中華民國是主權獨立國家」，都遭對岸挾武力為威脅手段的恫嚇：「大陸與台灣同屬一個中國」，「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家」，且將此政治霸凌橫行於國際場域。於是，突圍中國外交封殺，台灣積極發聲，伸張國家意志，不可或缺。而以普世價值所認可的公投（不論公投法之有無鬆緊），堪稱台灣國防戰力以外力抗霸凌的紙彈能量。

話說回來，在台灣遭受國際不正常對待之際，最能夠持續發出國家意志訊號的，仍然是政府。馬英九執政八年，台灣國家意志休兵，對內各表自爽，國際只看到馬政府承認一中。從而，「中華台北」侵門踏戶，禍延台北市主辦的世大運，嚴重傷害我們的國族感情。本週，賴清德首次以閣揆之姿，在立法院公開宣示其個人務實台獨立場，加上友邦在聯合國大會的聲援，不啻賦予「維持現狀」較積極的精神。今天，人民支持民進黨在立法院過半，該黨立委更應完成公投法修正的任務，還給人民當家作主的防禦工具，以備地緣政治變動的不時之需。果能如此，政府與國會既能向國際展示台灣民意，也是對把台灣當作中國夢拼圖的文明反擊。