自由廣場》從人氣動漫到真人電影

◎ 林志都

這兩天，動漫界最轟動的新聞，莫過於日本導演新海誠的動畫長片《你的名字》，即將被好萊塢翻拍成真人電影。這部片風靡東亞各國，台灣也不例外。這次翻拍由大導演J.J.亞伯拉罕擔任製片，曾因科幻片《異星入境》獲奧斯卡金像獎改編劇本獎提名的編劇艾瑞克赫瑟勒，將擔任編劇，也因此讓動漫迷既期待又怕受傷害。因過去許多日本動漫電玩遊戲被改編成美國真人電影，從《七龍珠》、《惡靈古堡》到最近的《攻殼機動隊》，評價總是毀多於譽。而即使日本人自己改編，影評與觀眾也不見得捧場，最近的《進擊的巨人》就是一例。那麼，為何片商還是前仆後繼地希望將這些人氣動漫拍成真人電影呢？答案很簡單，因為有需求。

其實從此就可一窺好萊塢乃至於全球娛樂市場對娛樂產品的渴求。來自全世界各地越來越多電影、影集、各種電視節目、運動比賽轉播、直播頻道，爭奪全球觀眾的眼球，人類從未像現在一般，花這麼多時間在各式各樣大大小小螢幕前面，希望即時看到別人寫出來的故事、他人的生活或運動比賽。於是每集耗資千萬美元製作的影集《冰與火之歌》，每季首映都成為全球共襄盛舉、同時播映的大事；於是每屆世界盃足球賽的轉播權利金步步高升。

面對這樣的趨勢，政府今年初即已宣布影視產業是戰略產業，要打造國家隊進軍國際；八月時，文化部與經濟部也首度跨部會合作，提出「時尚產業與影視音產業整合旗艦計畫」，將建置時尚影視音創新媒合平台等六大架構。許多在東南亞經營傳統產業的台商，因看到韓國成功透過偶像韓劇行銷其產品與國家形象，而期待台灣能重現過去《流星花園》與F4紅遍東南亞，甚至紅回日本的盛況，以便行銷台灣產品。但台灣戲劇早已超越單純脫離現實的唯美偶像劇，而開始發掘社會政治族群公義議題，這正是台灣影視產品與他國不同之處：這些作品可進攻對社會議題態度較為開放成熟的歐美日市場，而針對較為保守的東南亞等市場，台灣可拍攝以偶像劇包裝、但鼓勵更深層思考的影劇產品。台灣多元的族群文化，以及長於小量量身打造的製造模式，正適合面對越來越多元、但需求越來越大的全球娛樂市場。

（作者為文字工作者）