自由廣場》台積電的南京冒險

◎ 鍾國元

歐盟在華商會（European Chamber of Commerce，簡稱歐盟商會）於九月十九日公布二○一七年度報告，指歐洲企業在中國正感受更強烈的「承諾疲勞」，近幾年中國持續保證要進行經濟開放，但未兌現。

今年初，中國推出《中國製造2025》計畫，聚焦十個高科技製造部門，目標在二○二五年從「製造大國」變身為「製造強國」。歐盟商會曾預估，《中國製造2025》將使中國減少對歐盟進口產品和服務，這將導致歐洲損失一七○○億歐元。

以上訊息象徵歐洲對中國本土企業崛起已有警示。在中國持續以政策及國家力量暗助「紅色供應鏈」的情勢下，台灣有沒有應對策略？根據日前賴清德院長所召開的加速投資台灣專業會議，加強公共建設支出的執行率、國營事業要積極投資、經濟部招商中心招商要化被動為主動、鼓勵企業投資台灣，為四大方向。顯見主政者已意識到問題，並提出政策宣示。產業界方面，台積電在南京投資的十二吋晶圓廠落成，投資金額高達九百億台幣，卻是台灣高科技產業的警訊。

即便張忠謀董事長夠有遠見，採取「獨資」，以防機密外流，但中國的商業間諜手法推陳出新，晶圓廠設在南京、聘請中國人才，百密難道不會有一疏？根據「ＢＢＣ中文網」，戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）詹姆斯‧安德魯‧劉易斯（James Andrew Lewis）曾在《華盛頓郵報》發表文章指出，中國是美國大多數知識產權盜竊案背後的主謀，表示這類盜竊每年讓美國損失約一千億美元（約三兆台幣）！

台灣還能承擔多少智慧財產的損失？有多少中小企業苦撐待變？大膽西進政策造成原本在台灣的資金、人才、技術被磁吸過去，小經濟體務必要放眼世界，各企業更應該懸崖勒馬，莫再重蹈覆轍。

（作者為金融機構研究員）