自由廣場》我的小孩都看到了暴力

◎ 鄭武徹

那一日在台大，我的小孩看到了！請政府與社會還給孩子一個正常安寧成長的環境。

我是一個中產的白領工作者，目前住在台大與龍安國小附近，我與我妻子需要用自己的專業辛勤工作，才得以養活兩個年幼的孩子。

那一日下午，妻子帶兩個小孩去台大運動散步，調整心情，準備迎接明日的工作、上課。然而，他們卻看到我非常不願讓小孩看到的一幕──暴力。統促黨竟然對台大學生施暴。妻子趕緊帶兩個兒女離開。剛上中學的兒子回來後忿忿不平地說，一群很兇的人在台大打學生，卻沒有警察。這一群人的招牌上寫著「日本滾蛋，中國萬歲」。他說，這裡是台灣，干中國、日本何事？不要搞錯地方與時代，日本人離開台灣是上個世紀的事。今年小一的妹妹則對我說，「爸爸，怕！怕！」試問，身為人父的我該如何反應？當下打開電視，透過新聞媒體得知，以白狼為首的黑社會暴力集團，對我們在讀大學的孩子施暴。心中只有壓抑不了的憤怒。這一群社會壞份子利用台灣民主制度，偽裝成政黨，獲得保護傘。政府卻沒動作。好一個政黨政治！我們台北市長柯Ｐ，你在做什麼？不要耍嘴皮了，規避你的責任，越看越醜陋。

對政治本來就冷漠的我，只關心自身問題，突然發現危機就在我身邊，並威脅到我的家人。這已經強迫我生活的方式，我無從選擇，必須關注政治與社會。一堆無知的電視媒體還不斷引用白狼的觀點，前監獄犯董念台竟公然威脅我們高階警官的個人與身家性命。我想反問這一些媒體，為什麼讓這一群黑社會的壞份子具有如此高的影響力，可以公然透過媒體恐嚇、威脅台灣社會與人民。

透過媒體得知，中共的人與組織竟然現場指導竹聯幫。我沒有想到，中國共產黨已墮落到與黑幫為伍。我如果沒有記錯的話，在國共鬥爭期間，中共分析了國民黨當時的權力結構，那是黑社會的幫會加上軍閥，並與官僚資本主義結合在一起，用以壓迫、剝削中國人民。具體內容可以看毛澤東秘書陳伯達著作如《人民公敵蔣介石》、《中國四大家族》等書。那是以往中國共產黨人所痛恨的，在一九四九年中共建政以後，緊接著就是掃黑，為廣大的中國人民除害。也是中共得到人民支持的原因之一。沒想到時間的改變，中國共產黨換了位子、也換了一顆腦袋，搞起腐敗來了。我可以看出，這將使正義感十足的年輕學子，更堅定不與腐敗為伍。

政府提供一個安全的環境，讓人民得以好好地生活，這是政府最基本的功能。不要讓我們一般民眾感覺受到威脅，又害怕黑社會的報復，戰戰兢兢地投這一個讀者投書，以反映我們的基本需求。

（作者為SOHO族）