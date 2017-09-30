自由廣場》最低標 最有利標

◎ 洪世益

拚經濟為新閣揆賴清德首要任務，其中最重要的指標之一即為ＧＤＰ成長率。

ＧＤＰ全名為「國內生產總值」（Gross Domestic Product），今年跟去年ＧＤＰ的差值除以去年ＧＤＰ，即為ＧＤＰ成長率。ＧＤＰ的組成主要分為四個部分，分別是民間消費、資本形成、政府消費及淨出口（出口－進口）。根據行政院主計總處的統計資料，一○五年我國民間消費及資本形成約占七十％，政府消費約占十八％，淨出口（貿易順差）約占十二％。其中，行政團隊的執行績效直接反映在政府消費的消長，因此，國發會、工程會等管考機關都將預算執行率當作非常重要的ＫＰＩ（關鍵績效指標）。

過去公務機關大多以最低標方式決標，營造業慣用的獲益方式多是低價搶標，得標後再壓低成本，創造最大獲利。在商言商，為了壓低成本，引進外勞壓縮本地勞工薪資空間、工地安全設施便宜行事、施工品質得過且過，也是意料中的事，屬於傳統削價競爭的紅海商業手法。機關雖省下了一點錢，但增加許多管理上的困擾，累得半死還不見得可以得到令人滿意的工程品質，也影響施政效率及政府形象；另一方面也阻礙了勞工薪資成長及國家經濟成長率。整體而言，可說是國家、政府及勞工三輸。

營造業一直是推動經濟成長的火車頭，近期工程會直指問題核心，呼應「新南向」及「提升國內經濟動能」政策，大力推動「最有利標」決標並鼓勵機關採用，希望改變工程界傳統以最低標決標的習慣，創造營造產業的藍海市場。

以最有利標方式決標，可讓技術領先、具管理制度的廠商，無須在紅海市場削價競爭，將心力投注於工程技術的研發、職業安全衛生措施的落實，提升核心競爭力，累積進入全球化市場經驗，對於就業市場及薪資水準，也有一定程度的幫助；對政府機關而言，以合理價格獲得高品質的公共建設，讓施政計畫能按照規劃時程穩健推動，亦是提升施政滿意度的良方，對於提升ＧＤＰ也多有助益。

欣見好的政策引導營造產業調整體質，由傳統惡性削價競爭的「紅海市場」轉型為技術創新的「藍海市場」，創造企業獨特價值，也為深陷惡性競爭的產業找到全新的出路。

（作者為公務員）