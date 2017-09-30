自由廣場》越南移工 統促黨

◎ 陳禹瑄

前陣子，一名越南移工被警察連開九槍命中身亡，但網路社群竟存在不少聲音，控訴是因越南移工自己活該，警察這樣執法只是剛剛好等等。

但就在不到一個禮拜前，台大學生、學生會以及支持台灣獨立的學生，在台大抗議「中國新歌聲」對台大受教權的剝奪及反對統戰的時候，統一促進黨的打手進入校園，持鋼製甩棍毆打學生，並對學生嗆聲。但是這個時候，那個對越南移工連開九槍，威猛無比，同時在太陽花學運時期持警棍毆打學生的狠勁，瞬間消失。

荒謬的是，我在社群網路竟看到有同樣的人，支持警察對越南移工連開九槍，同時也支持統促黨的中國黑道打手毆打台灣人。這個問題可以從兩個層面來探討。

一個是人權角度、一個是文化論述以及認同角度。

人權角度而言，毫不意外，一個完全不知道前因後果，直接用刻板印象說越南移工就是愛逃逸、愛偷懶，所以被警察槍殺剛剛好，然後引經據典地說出美國警察多狠毒，卻不知道這位越南移工做了什麼，以及美國警察執法問題不停被討論。這樣的人對於暴力統治的中國政權染指台灣的暴力行為，自然也會有所贊同。

第二個部分為文化論述和認同問題。台灣是多元文化，民主價值的文化，目前有二十萬越南人因婚姻在台灣生活，越南裔的二代孩子則為數更多，更應該用多元文化和民主價值看待越南移工，警察過度執法和無良仲介都該有所懲處，但他們卻大聲斥責越南移工。相反地，中華民國體制因憲法固有疆域，所以過去不停教育洗腦台灣人本身就是中國人，中國的價值就是逼迫你放棄是非、只用血緣來斷定對錯，這個範疇擴大到所謂的「同文同種、血脈相連、兩岸一家親」，所以這些人也就對統促黨的暴力視而不見，認為警察的不執法是對的，是台大學生活該自己要出來抗議，大家都是中華民族、是一家人，沒統戰問題。

亟欲走出國際的台灣，亟欲和東南亞與南亞加強更多經貿、文化關係的新南向政策，國際友人及這些南向國家會如何看待這一連串事情？當我們越遠離國際，世界五大洲地圖離我們越來越遠的時候，我們的視野就會只剩下中華民國固有疆域（秋海棠、十一段線、藏南地區），這是我們期望的結果嗎？

文化論述、多元文化和民主價值，才是台灣應該走的方向。

（作者為台聯政策部副主任、東南亞與南亞知識組長）