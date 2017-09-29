自由廣場》泛官股企業帶動民間調薪

◎ 賴瑞隆

針對二十八日「加薪搞得有點官粹」一文，特此提出說明：

過去國內薪資問題除長期普遍偏低外，薪資所得南北差距加大亦成趨勢，年輕人才流動除由國內流向國外以外，由南部流向北部更是政府必須重視的問題。本次公務員調薪，政府所屬國營事業全部跟進，然以中南部為大本營的泛官股製造業，如中鋼、台船、漢翔、台鹽、唐榮等企業卻遲未表態，此些企業若未能跟進，恐讓大批上班族的薪資所得再次擴大南北差距，進而再次加速國內南北人才流動與產業發展之差距。

根據經濟部國營會資料顯示，近年中鋼、台船、唐榮雖有調薪，然調整幅度多於二％上下，因應物價上漲外，無助於員工實際收入，尤其對於起薪較低的新進年輕員工助益有限。記者會上，經濟部國營會副主委吳豐盛表示會要求官股代表於董事會支持調薪政策，衡量企業收支情況訂定調薪幅度，不限公務員調薪幅度的三％，獲得政府方面正面回應。

政府大量投資的泛官股企業，負有部分帶動國內產業發展與配合政府政策推動的責任，不應完全以獲利來衡量，於今政府推動改善國內薪資所得長期偏低政策之際，要求中南部製造業龍頭的泛官股企業進行調薪以激勵各行業，將有助於南台灣企業人才延攬與產業發展之帶動。

（作者為立法委員）