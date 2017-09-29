自由廣場》地理台獨 政治台獨

◎ 陳茂雄

台大學生被幫派份子攻擊後，白狼張安樂還公開表示「打得好」，引起台灣人憤怒。有立委爆料，根據二○一四年博訊新聞網報導，中國提供鉅額款項給統促黨總裁張安樂及竹聯幫，好讓他們運作，白狼回應「胡說八道」。無論是否受到中國資助，統促黨一向以中國派遣部隊自居，其行為應該受到中國的指使，只是中國此舉是幫助了台獨。

蔣家政權來台推動獨裁殖民統治，不只是獨裁，台灣人與中國人又不平等，台灣才會出現台獨運動，其目的就是要打倒外來的中國國民黨政權。當時蔣政權對台獨運動特別敏感，雖然台獨運動人士在國外公開主張台獨，可是在國內則稱為「民主運動」，事實上是包含台獨運動。

黨外時代的民主運動（暗藏台獨運動）也投入選舉，依賴政治意識吸取票源，因當時台灣人有被壓迫的悲情，所以政治意識相當強烈，民進黨建黨初期也如此，依賴政治意識吸引選票。政治民主化之後，台灣人失去被壓迫的悲情，政治意識逐漸淡化；更因為選舉的因素，民進黨也像中國國民黨一樣，發展人脈，政治意識票源的比例越來越低，政治民主化之後，台獨反而走入黯淡期。

認同台灣是一個國家的人超過七成，獨派人士認為是台獨運動的成長，事實不是，因多數人屬「天然獨」，它依世界潮流所產生，在一塊土地上的人民，組成政府，行使主權，又不被其他國家所管轄，符合構成一個國家的條件；它沒有牽涉到政治因素，所以只能算是「地理台獨」，不是「政治台獨」，雖然認定台灣是一個國家的人超過七成，統派的馬英九在總統大選還是大獲全勝。

目前推動「政治台獨」的人不多，取而代之的是「地理台獨」，也就是一般人所說的「天然獨」，之所以會有這種變化，是因台灣人被壓迫的悲情淡化。這次中國勢力透過幫派對台灣學生施暴，會促使台灣人產生被壓迫的悲情，不少「地理台獨」會轉化為「政治台獨」，造成一群只認定台灣是一個國家但缺乏政治意識的人，產生反中國勢力的政治意識，中國人還是失算了。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）