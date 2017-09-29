自由廣場》中華民國ＯＫ繃

◎ 方復權

行政院長賴清德在立法院公開表示，他是務實的台獨主義者，「所謂務實就是我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不需另行宣布台灣獨立」。這番話，怎麼聽都像國民黨一貫所堅持的立場與反對「台獨」的口吻。或者換個角度來說，無論誰執政，都會維護中華民國。

這絕不是空穴來風。總統蔡英文曾在二○一○年說過「中華民國是流亡政府」，而獨派人士向來都主張中華民國是「外來政權」、「在台灣借殼上市」，甚至於「被聯合國二七五八號決議所消滅」等等，所以要另外制定國家的名字，譬如台灣共和國，才是根本之道。因此，賴揆葫蘆裡到底賣什麼膏藥，或只是為了二○一八選舉，只有他自己最清楚。不過，可以看見的是，賴蔡是合體的，因為只要不另行宣布台灣獨立，不就是「維持現狀」？

賴院長的說法，雖然立刻遭到中國及國民黨的抨擊，卻不見獨派人士的反對意見，甚至有推崇其切割「九二共識」的聲音。儘管如此，蔡總統或賴院長真正要務實面對的是：第一、國人去中國大陸不是用外交護照，反而是拿台胞證通行。第二、台灣參加全球性賽事或會議，乃是以中華台北（Chinese Taipei）而非中華民國的名義，就連台灣主辦世大運，也不例外。第三、就算打著中華台北的招牌，仍然不能保證可以出席國際級組織，譬如二○一七世界衛生大會，且是基於「一個中國」的體制之下被否決。

中華民國或是台灣獨立，不是哪一個執政黨喊口號、自爽就好，還需要時代的考驗與國際認證，才是正道。

（作者從事國際貿易）