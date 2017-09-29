自由廣場》帶領企業跨越數位轉型鴻溝

◎ 林尚榮

麥肯錫日前發布「台灣刻不容緩的數位化課題：如何透過數位轉型，重新啟動經濟成長的動力」。台北分公司資深董事魏世民進一步補充，在二○一二至一五年，台灣的「生產力」（國家實質GDP／有效人口中的勞動數）成長率只有○．三％，與其他主要亞洲國家的○．九％至七％有明顯差距。拉長來看，過去十年，台灣在全球「總經濟利潤」占比從五％降到三％，下滑幅度高達四十％，而由投資帶動的中國，則成長六十五倍，目前占比高達十三％。

這段談話點出，中國的高成長，也無能使得高依賴它的台灣「水漲船高」。提到的兩個關鍵時間點，一二至一五年，正是馬英九的第二任期；而十年前的二○○七年，全球數位科技出現轉折點（詳參考佛里曼大作《謝謝你遲到了》），風潮至今十年，涵蓋馬執政八年，這期間台灣企業步履蹣跚，有人甚至以「自外於全球數位轉型競爭生態體系」來形容！

持平而論，馬任內也努力在拚經濟，推動與中國經濟更緊密連結的ECFA，但結果就如麥肯錫所呈現的殘酷數據。

新政府一年延續過去馬政府，沒有把握台灣在全球高科技製造的核心腳色、豐沛資訊人才的優勢，有具體計畫或建立機制，將其導引至各行各業，運用數位化升級、轉型，或思考創新的商業模式。目前推動工業4.0或有一些成果，但多數只在企業內部做數位化，還是沒有與市場數據連結。

政府前瞻不夠，從課綱的規劃更可以看出。今日的數位世界，是由無所不在的「程式」所塑造，Skype的發源地愛沙尼亞，二○一二年將程式設計納入小學課綱；英國在一四年要求五歲小孩就要學基本的程式遊戲，十一歲至少學兩種程式語言；日本計畫在二○年列為小學必修，今年三月已訂定相關的學習指導要領，預定在既有的數學、自然課中，納入程式設計課程。而台灣一八年課綱才將其列為國、高中之必修課（非國小），已相形較晚。

企業的腳步也跟不上，今年中，《TechOrange》與Oracle舉辦「二○一七企業數位升級挑戰大調查」，發現兩百六十多家受訪的企業中，有近半仍是以人際關係和傳統ERP（企業資源規劃）、CRM（客戶關係管理）系統在營運，此領域的意見領袖程九如將其比喻為已知用火的舊石器時代，並直言：「台灣企業數位轉型為什麼拚不過別人？因為四十六％企業老闆跟不上時代。」

南向只是讓西進多一個空間選擇；調整一例一休，多少有助於企業的營運效率與成本降低；解決水、電、人等「五缺」的老病，可以舒緩企業眼前之痛，但這些均難扭轉在全球數位競爭中處於劣勢的危機。

賴揆拚經濟，至少還少一味：帶領企業跨越數位轉型鴻溝。

（作者為上市公司高階主管）