自由廣場》期待新閣揆為「國家」做些事

◎ 陳致豪

賴清德以行政院長的身分，表示「台灣已是主權獨立國家」，得到很多人的讚賞與叫好；但事實上，台灣的現況並非如賴清德所言，即便不用台灣的法理地位來論述，光是以近期幾個簡單的事例，就可做為反證。

一是世大運，若台灣是一個主權獨立國家，怎會無法以自己屬意的身分參賽，而是用一個超級彆扭的中華台北？二是李明哲，若台灣是一個主權獨立國家，在自己的國民被其他國家不符合國際人權法地惡意逮捕入罪時，怎會噤聲不語，沒有立場明確地提出嚴正的抗議？三是即將來到的雙十節，若台灣是一個主權獨立國家，怎會把中華民國在一九一二年成立的生日當成國慶，而台灣的生日又是哪月哪日？

其實，正如很多人已經意識到的，台灣的確俱足主權國家的條件，但說是主權國家，卻又像上面的反證一樣，很容易就被打槍。我們當然希望台灣能早日走向一個以台灣為名的主權獨立國家，但真的不願意看到從政的人是這樣輕易說說，因為從政者說得出口，就有做到的責任。

所以在落實帥氣的宣言之前，不曉得賴清德院長是否願意在各個時候，至少先站穩獨立國家的立場，扮演好獨立國家的樣子？諸如試著努力推動更名，讓台灣的選手在國際賽事中以台灣隊名義出賽，也讓台灣人能名正言順地替台灣隊加油？面對身陷囹圄的李明哲，是否不要只是說要低調營救，而是能夠理直氣壯向中國提出抗議，並向國際控訴中國的濫權逮捕已經壓縮言論自由的空間，侵犯他國人民的權利？又是否能夠試著不再慶祝雙十，拋棄舊中國的框架，做好卸除中華民國體制、建立新國家的前期工作？

我相信若是如此，那「台灣已是主權獨立國家」的宣言就不只是耍帥而已；而是言出必行，負起政治的責任，把台灣帶向一個穩健而能期待未來的新起點。那才真的是值得台灣人給你這樣的掌聲。

（作者為咖啡館老闆）