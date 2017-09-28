自由廣場》弱勢只配吃過剩農產品？

◎ 陳嘉霖

社會救助法是協助經濟弱勢者自立生活與急難救助的重要法案，行政院最新研擬之「社會救助法增訂部分條文草案」，新增「實物給付」項目，即為一般所稱的「食物銀行」，提供符合資格的家庭或個人金錢以外的日常生活物資，立意尚可。

然行政院所規劃之草案內容，實物給付的物資來源，除了推給地方政府「視財力辦理」之外，另包含「環保資源回收物資、各機關學校及部隊之裕量、生產過剩之農產品及民間捐贈」。制度設計充滿歧視意味，也偏離現代國家「福利」與「人權」的本質。

傳統慈善觀點，對於貧窮或弱勢之救濟，乃是富貴善人之德行，或是社會餘裕之施捨，是一種上對下的關係，這也是行政院草案透露出來的心態。然而這種封建思想早就應該被揚棄，現代國家與福利觀點，人民基本需求之滿足本乃政府之責任，弱勢者有平等參與社會的權利。並且，社會資源分配不均，導致貧窮的存在，政府難辭其咎，應提供資源協助自立或滿足生活所需，這是所有人民的權利，而非處於被動的地位等待政府或社會的善心，更非只得收受社會殘餘之物資。

因此，政府規劃的實物給付制度，應以弱勢者的「需求」為核心，據以規劃實物給付內容，並核定所需之預算額度，豈可推卸給地方政府「視財力辦理」！而社會慈善捐助、餘裕之物資、過剩的農產品，也僅得為基本實物給付範圍之外做為提升物資的多元種類、或是非必需品之物資的來源，不應成為物資供應的主要途徑。

再者，根本問題在於我國社會救助制度過於殘補式，整體預算僅約百億，十分薄弱，並且涵蓋之人口數約為三％（低收入與中低收入戶），這個數字在所有先進國家中是最低的（先進國家約十％至十五％）！所以，行政院應當提高社會救助預算，並拉高貧窮線以涵蓋更多國人，協助更多家庭自立，如此方為正規之道，而非將責任推卸給社會慈善力量，更非試圖以社會殘餘資源打發。

（作者為台聯政策部主任）