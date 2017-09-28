自由廣場》中國崛起 台灣走入世界市場

◎ 張昭仁

蔡總統在民進黨全代會上提到正視中國崛起現象。若不健忘，一九九○年代末，中國四處登報招商，吸引外國投資，曾幾何時當年卑躬屈膝到處尋求廠商的國家變成資產大國，四處購買先進公司，技術上採取一部到位、後發先至的策略，使得部份產業如電子商務、電動車等，緊緊跟著美國技術。陸權上，透過鐵道往中亞擴張影響力；海權上，在南海岩礁建人工島嶼、跑道、軍事設施，試圖將南海內海化。

從一九九○年到二○一七年，約三十年的時光，在產業發展與基礎建設上，中國已經與過去不同，同時中國也付出慘痛的環境代價，這個國家重要城市連一口清新的空氣都求之不得，這個國家仍然是共產黨一黨專政，限制人民自由與人權。他的政府與人民又都有兩個共同現象，一面嘲諷資本主義、一面遵循資本主義的方法，另一個現象是自己家人往外移，卻都要別人「留下來效忠祖國」。

三十年，一個世代，造就一個國家的改變，這個時程符合資本主義世界的常規，當年日本人在一九四五年慘敗，也是經過三十年，從一九五○年到一九八○年達到高峰，當年日本人四處購買公司，造就了「日本第一」的世代。資本主義的新興國家遵循著「啟始、發展、成熟、沒落」的生命週期循環，中國現在應該處於成熟的階段，一旦過度槓桿的財務泡沫化，也將跟著日本的軌跡走入沒落。

面對崛起的中國，就地緣位置，當中國往海權發展時，第一個扞格的民主國家就是台灣，面對中國勢力的擴張，台灣確實有重新調整佈建的必要，除了在國防戰略、戰術重新佈建，抵抗外犯，在外交上尋求國家最大利益之外，人才快速國際化與科技先進化是台灣對治中國的最好方法。

台灣是一個島嶼，面對無窮盡的海洋，我們的機會在世界。一九四○年代，台灣的農業技術與蛇毒研究世界第一。一九七○年代，台灣的電腦產品世界第一，世界產業鏈少不了台灣。依山傍海，地靈人傑，台灣人在過去造就了非凡的成就，面對未來，快速國際化與技術先進化將帶領台灣在世界市場發熱發光。

快速國際化與技術先進化，從教育與產業著手，規劃五年與十年、二十年的目標，以「做實事」的態度深化改革，引進新教育與新經濟思維，相信不到十年，台灣的新人才、新經濟產業將在世界市場發亮。

走入世界舞台，在世界市場扮演重要角色，是軍事與外交之外，台灣對治中國崛起的最佳方法。

（作者為加州會計師）