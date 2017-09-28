自由廣場》〈北社評論〉統促黨與江宜樺

◎ 黃帝穎

台大學生對校方租借田徑場舉辦「中國新歌聲」節目，和平表達「異見」，竟遭中華統一促進黨成員等幫眾毆打成傷，更有手無寸鐵的學生被黑衣人以金屬製甩棍攻擊頭部，當場頭破血流，粗暴行徑與江宜樺當年的三二四「血腥鎮壓」不相上下。

依據最高法院四十三年台上字第一○九號判例意旨，「若行為人於行為之際，手持木棍等工具向被害人頭部猛擊時，主觀上即有殺死被害人之不確定故意」，統促黨幫眾明知學生手無寸鐵，卻持武器攻擊學生頭部，依照最高法院見解，足認行為之黑衣人主觀上有殺人的不確定故意，觸犯刑法第二七一條「殺人未遂」。

事實上，有多位學生指證黑衣人不只持甩棍，還有的持球棒等武器，而檢警調查指出，統促黨成員與台大學生，至少爆發三波肢體衝突，且因統促黨成員的動員速度快，不排除有黑幫假借人民團體名義在幕後策劃操控，動員幫眾介入陳抗活動，滋擾合法集會等不法。為此，警政署啟動掃黑，期能有效制止黑幫干擾國內和平集遊。檢警在此次台大濺血事件能亡羊補牢、立即執法，尚值肯定。

但回顧太陽花學運期間，時任行政院長江宜樺下令政院「血腥鎮壓」，同樣有手無寸鐵的學生被警棍打得「頭破血流」，依據最高法院上開判例，下令鎮壓學生的江宜樺涉犯殺人未遂，卻未曾負起任何法律責任，因此統促黨效法江宜樺？隨意持武器攻擊學生頭部？

統促黨與江宜樺有著類似的粗暴手段與卸責之詞，涉嫌打爆學生頭部的黑衣人辯稱甩棍是在台大撿到的（意指非預謀犯案）；當年江宜樺辯稱驅離只有輕拍學生肩膀。但在科技發達的現代，血腥打人的影片早已流傳於網路，統促黨與江宜樺的卸責之詞，完全禁不起公眾檢驗。

綜上觀察，當年江宜樺處理「兩岸服貿協議」，企圖強渡關山，最後甚至下令鎮壓，用警棍把學生打得頭破血流；今日，同樣涉及中國因素的「中國新歌聲」，統促黨幫眾持甩棍把台大學生打得頭破血流。只要與中國因素有關，台灣人命好像變得不重要，更遑論言論自由等基本人權。

因此，統促黨與江宜樺提醒台灣人，要堅守得來不易的民主法治價值，與國際人權的普世價值接軌，必須留意中國因素的暴政本質。

（作者為律師）