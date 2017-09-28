自由廣場》加薪搞得有點官粹

◎ 徐慧如

高雄市立委賴瑞隆、劉世芳、邱志偉等人，日前召開記者會呼籲泛官股的中鋼、台船、漢翔、唐榮企業等一併調薪。身為立法委員，在未詳視各官股公司經營績效，忽視國家財政缺口，就口頭開支票的貿然行為，令人遺憾。

二○一七年已經來到第三季尾聲，包括中華經濟研究院、台灣綜合研究院對於台灣全年經濟成長率保守估計守二％。然而在全球景氣尚有變數之下，是否能守二％值得關注。然而，這並不是沒有前兆。

根據財政部統計處數據顯示，貢獻台灣經濟的半導體，資本設備進口已經連三衰。主計總處公布的數據，今年到七月，僑外投資的件數為一八五三件，總金額為四十四．一億美元，比去年同期分別減少了七．三％與二十七．四％。再觀察官股企業，除唐榮獲利穩定，中鋼二○一七年六月營收跌破三百億，月減十一％。台船因受匯損衝擊，二○一七年前七個月大虧三十六．六億，七月營收年減一．○八％。漢翔公司一至七月營收較去年同期減少九．九％，七月營收為二十．九七億，年減六．四九％。全年業績仍未明時，高雄立委何以依據呼籲泛官股及國營企業加薪？

賴清德院長上任時表示，軍公教及約聘任人員全面加薪三％。部分財政困窘的縣市還需要中央挹注，羊毛就出在納稅人身上。假若，今天民間企業對於整體國家經濟的信心，未達到可以加薪的地步，試問，公務員、國營企業、泛官股企業之加薪費用是否由仍然苦哈哈的市井小民買單？賴院長宣稱公務員加薪是為鼓勵民間企業效法，現在民間企業未跟進，卻已有高雄市立委劉世芳等人齊聲吶喊國營及官股企業先開始。這如何教人相信政府苦民所苦？如何教人不懷疑國營企業和泛官股企業，不問績效就加薪，是為了二○一八選舉考量？

立委諸公倘若不看報表，不重視績效，執意要齊頭式加薪，把經濟部的「正面回應」當作該政策之背書，不僅僅違背經濟發展須兼顧公平正義之原則，且將被詬病為最廉價且最不負責的作法。

（作者為建築業者）