自由廣場》台灣需要反恐專法

◎ 林南興

在「中國新歌聲」選秀於台大校園遭抗議而被迫中止後，中華統一促進黨在路上隨機攻擊台大學生事件，讓大家同仇敵愾，紛紛質疑這個自命為政黨的組織根本是暴力黑道，應該以組織犯罪條例加以緝捕起訴，而也有律師質疑以台灣現有的組織犯罪條例難以對暴力組織定罪。

這並不是激進統派成員的單一暴力事件；過去同樣意識形態的愛國同心會長年在台北市地標的一○一大樓騷擾遊客、攻擊靜坐示威的法輪功成員；今年二二八自由廣場攻擊示威群眾，都可以看見同一批臉孔不斷地出現。這些人的作為不但忠實地複製了過去國民黨軍隊特務、共產黨紅衛兵以及鎮壓六四的共軍的嘴臉，更提醒我們中共政權會如何對付台灣人民。他們的目的就是在人民之間散播恐懼：必須順從他們與其後台老闆的想法和政治意圖，否則即遭暴力對待的恐懼。

劍橋英文字典線上版對於「恐怖份子terrorist」這個名詞的定義是：「為政治目的，而利用暴力作為，或威脅採行暴力作為的人」。由此可見這些人的作為已經超越了一般唯利是圖的黑道，而是十足的恐怖份子。當年中共於六○年代鼓動黑道在香港暴動讓英國政府頭痛；澳門回歸前鼓勵當地黑幫鬧事，以讓葡萄牙政府趕緊將這個燙手山芋丟還中國，近年又唆使「愛國黑道」攻擊綁架香港異議人士，都是典型的國家資助暴力恐怖行為。

台灣至今未有針對恐怖活動或恐怖組織成員之相關專法，既不利台灣與各國的反恐法規與機構接軌，也間接讓國內希望以暴力恐怖行為遂行其意圖，影響社會安寧，鼓動族群間仇恨，乃至與敵國互通有無的不法者有恃無恐。若不強力予以取締嚴厲處罰，下一個受害的可能就會是你我的孩子與親戚，而且也有可能使得受害者武裝自己，以暴力回擊，讓社會永無寧日。政府應該盡快拿出具體作為，而不是又過度顧慮統派支持者的回應，導致激進團體氣焰日漸猖狂。

（作者為文字工作者）

◎ 高泉益

警政署長被有黑道背景的人物公然威脅，今日台灣的治安是亮起紅燈了。這位資深的黑道背景人士不可能不知道會有什麼後果，但他仍敢這樣做，顯然他並沒有把這位新上任的署長放在眼裏。究竟他是仗著什麼來對治安的最高首長放話，大家都在等著看。

白道與黑道就像白天與黑夜一樣，一直都存在，但是白天一定要勝過黑夜，否則，就是社會黑暗。檢警手握公權力，必須制伏黑道，守住立足之地，才會被人尊重，否則就是垃圾。當黑道挑戰白道，也是在自走絕路。

黑道目的在謀利，不在爭政權，本就應在暗地裡偷雞摸狗就好，不該自不量力，在光天化日下參與政治鬥爭，更不宜挑戰公權力。此次有黑道人士竟敢公然威嚇警政署長，已經跨越了紅線，更不是混黑道者應有的行徑，他的不智之舉將會波及黑道社會，因為警政署長不可能不採取激烈行動，否則，他如何在那個位子繼續坐下去。

（作者為台北市民）