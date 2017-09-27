文言文至上主義像墓園的雕花，我們需要的是不斷新生的語文之花。（資料照）

漢字文化圈國家，除了中國，還有東亞的日本、朝鮮（南韓、北朝）、台灣。日本、朝鮮，都受中國（China，或說支那Cina）的影響，但他們從漢字而發展出本國本族文字。南亞國家因為被歐洲殖民，越南去漢字化，就是例子，其他國家的語言也羅馬拼音化。

相對於台灣，日本和朝鮮的漢字文化影響，可是經由皇室、王朝的體制化。反而，台灣只是少數官宦、世家在生活中的形色，未以國家體制形成傳統。被割讓給日本則日本化，戰後才又中國化。

有國家主體的日本、朝鮮，吸收象徵古中國的唐、漢文化，但將之轉化為自己文化的一部分，而非臣服心態。台灣台中的東海大學創校校舍，貝聿銘以仿唐方式設計，還曾被以為那是日式風格呢。

看看日本、看看朝鮮，會看到大唐文化、大漢文化的形影。可是，日本和朝鮮已將之日本化、朝鮮化。中國禮失求諸野，雖有文化自大主義的口氣，但畢竟知道自己喪失了什麼！

在中華大國旁邊的相對小國：日本、朝鮮，知道要強化自己、發展自己，既唐化、漢化，也知道要西方化。近現代世界畢竟是以歐洲文明為模式發展的！

晚於日本明治時代的維新化，曾過度傾斜於中國的朝鮮，吃了日本許多虧。與台灣因大清戰敗於日本而割讓不同，日本一九一○年強占朝鮮，就是一個例子。

日本、朝鮮，也都曾以漢字文言文為典律，但都早從這種格局解放。這些文化傳統以漢學形式存在，在研究中有課題，但非一般學生的學習課程，朝鮮亦然。作為教養可也，不必然是必要語文條件。脫古創新而有意義的新亮光。

即使轉化語體的日本語、朝鮮語白話文，也已超過百年歷史。看看他們的新文學也都有百年以上的歷史，並建立傳統。漢字文化圈的日本、朝鮮，在新東亞以各自的國家形貌，追求屹立於世界。台灣的本國語文教育仍執著於古舊典律，令人難以理解。

台灣應該像日本、朝鮮一樣，在漢字文化圈發展出自己的國家形貌。要有世界視野，不斷在文化上進步、革新。台灣不應只成為中華民國的中國墓園，而是不分先來後到台灣人國家的新生地！文言文至上主義像墓園的雕花，我們需要的是不斷新生的語文之花。台灣要有東亞國家的新視野。（作者李敏勇，詩人）