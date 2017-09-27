社論》推進台灣挑戰高峰

昨天，行政院長賴清德在立法院強調：台灣是主權獨立國家，名字就是「中華民國」，與中國互不隸屬；我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變；親中愛台是指以台灣為核心，對中國伸出友誼的手。至於有立委稱，中國國台辦對賴清德沒期待，賴清德則回應台灣是主權獨立的國家，目標是追求人民最高福祉，不必在強權畫的圈子中打轉，不用在乎有些人的一些話。

昨天，行政院長賴清德在立法院強調：台灣是主權獨立國家，名字就是「中華民國」。（記者王藝菘攝）

而邱義仁日前在一項學術研討會指出：中、美是台灣選舉中唯二國際因素最大者，而歷次總統選舉，中國對台愈是想發生作用，作用也愈負面。他提及：一九九六年飛彈危機，以及朱鎔基說「搞台獨都沒有好下場」，都在台灣總統選舉中得到反效果。而小布希公開痛罵陳水扁，二○一二年蔡英文訪美後美國國安會的匿名批評，造成綠營內部相當大的壓力。以上所述，出諸參與國安機要的高層官員之口，更有臨場感。他這番話，舉的例子是歷史，但歷史並未成為過去，依舊是現在進行式。中、美兩個大國，競逐對台灣的實質影響力，至今仍在左右台灣的政治運作，而三次政黨輪替也顯現了，台灣的政治轉型在大國陰影下至今尚未穩定。即使民進黨今天完全執政了，並不表示該黨就能為所欲為，而親中政黨也不見得將來就完全沒有機會。

台灣的民主，依舊有風險。台灣走向正常國家，固然是大勢所趨。年輕世代天然獨，連經濟選民也未必受北京擺布，更讓台灣國家正常化無法回頭。不過，也不能忽視民主選舉有其能動性，主流民意也可能有鐘擺效應。是否堅持台灣優先，應該是台灣選舉勝負的基本面。但政黨的論述操作、政績操守，乃至來自中、美的外在作用力，都可能讓消息面壓過基本面，產生出人意外的結果。所幸，台灣是個民主體制，民主的優越性便在於，選民有矯正錯誤的機會與能力，從而讓政黨競爭最終指向主流民意的總目標。

在目前的階段，中、美都在發揮實質影響力，大國意志必然會反映在台灣政治運作上。由於中國因素，親中政黨未必會銷聲匿跡，問題在於親中的程度與台灣優先的原則有多大的牴觸。於是，在可見的未來，親中政黨會是台灣民主的日常。大家不妨想像一下，在北京對台政策沒有改變之前，台灣看不到令北京存有希望的親中政黨，兩岸關係的景觀會產生多大變化？其實，有機會執政的親中政黨也都心裡有數，必須在中、美兩個大國之間取得平衡。當前，對台實質影響力美國仍大於中國，而且美國也比中國懂得如何影響台灣民意；除非完全不想參與選舉，否則親中疏美無異政治自殺。

長期以來，美國對台灣有保護作用，對台灣的民主深化也是助力。只不過，保護與助力，同時也夾帶著制約與壓力。從李登輝、陳水扁到蔡英文，美國的紅線隱約可見。小英政府完全執政，以維持現狀取代追求正常國家，一直飽受主力選民的指責，民調支持度也受到拖累，但也可以預料得到，小英不會大張旗鼓改變維持現狀的基調，一是阿扁受困於美國壓力的前車之鑑，二是現在來自北京的敵意比阿扁時代有過之而無不及。只不過，台灣的民主閘門已經敞開，民之所欲能否長期忍耐維持現狀？對台灣而言，民主是獲得國家的工具，如何善用工具達成目標，則待智勇雙全的有識之士。

台灣目前的國家狀態，基本格局是李登輝寧靜革命所奠定的，後來的繼任者基本上沒有開拓新的局面。但台灣的外在環境一直在變，如果主政者以不變應萬變，那麼包括中美矛盾從量變到質變，台灣可能會錯失難得的切入時空。因此，善用民主動能，駕馭大國矛盾，伸展台灣意志，以政治家自許者皆應視為考驗與機會。期望賴清德宣示的「務實台獨主義」，從大政方針到施政細節鋪陳總目標，厚植硬實力與擴大軟實力雙管齊下，讓主流民意產生更大的共鳴回響，推進台灣挑戰高峰。