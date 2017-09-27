自由廣場》從做菜談憲改

◎ 王思為

一家專業的餐廳，其廚房的器具設備與它所擅長的菜式絕對要相互搭配，否則做出來的菜一定不怎麼樣。試問，利用傳統中式廚房的烹飪器材，有可能煮出精美的道地法式料理嗎？或者是運用西式廚房的器具，有辦法煮出中菜的滋味與精髓嗎？

修憲其實也是同樣道理，當吾人在替內閣制抑或是總統制辯護時，可曾想過這猶如餐廳菜式一旦決定要變動時，並不光只是採買食材的重點大異其趣，連廚房都必須整個打掉重練，否則煮出來的食物必然難入饕客法口。無奈地，每當學者或政治人物振臂疾呼中央政府體制的變革時，有多少人真正理解過其所涉及與涵蓋的層面茲事體大，豈是幾個憲法條文變動就可以解決的呢？

以內閣制為例，做為國家領導人的總理，並非人民直選，而是間接產生；但在台灣現行制度下的縣市長係由人民直選，此時便發生縣市長得票數比總理高出甚多的情況，那麼不免發生民意基礎孰強孰弱之爭議。假如修憲同時將縣市首長改為間接選舉，則我們擔心的黑道萬年治國，又將是難以避免的後果（每次縣市議長選舉時的風風雨雨，此處無庸再述），更何況還有很多相關複雜的連動問題待解。在這種狀況下，貿然採用內閣制，對於目前憲政體制缺陷的改善卻是治絲益棼，弊大於利。

要認識並理解一個國家憲政體制之表現，不僅僅在於檢視其憲法本身的條文設計，更關鍵的是，要釐清該國在憲法實踐上所不可或缺的完整配套機制與詳細辦法，以及該國在其社會脈絡與歷史經驗之中所映照出來的體制價值。吾人如果只是以望文生義方式進行虛幻的憲法想像，卻忽視驅動並維持該憲政體制之所以如此運作之必要因素，那麼必然會落入畫虎不成反類犬的困境，這樣的憲改只會愈改愈糟。

如同法國憲法巨擘杜維傑（Maurice Duverger）所言：「憲政體制的價值，絕大部分取決於身處其中的人們所崇尚之價值。」憲政運作軌跡中所牽涉的政治體制、經濟結構、文化慣習與社會組織網絡，在在都影響著憲政制度的表現。脫離本國自身經驗的憲改議論美則美矣，但掛在天邊的彩虹會降臨嗎？

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）