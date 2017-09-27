自由廣場》海翁與媽祖

◎ 陳禹瑄

媽祖，被認為是台灣人普遍的宗教信仰以及海上守護神。但事實上，台灣早期原本的海神信仰，是「海翁」。

海翁，也就是鯨魚神，台語稱之為hái-iang。從這個神的名字和意象可以發現，台灣有優良且美麗的海洋文化，而且是原本就靠近海洋的福爾摩沙島嶼，海洋的民族。以南島語族而言，東部的阿美族、卑南族都有鯨魚神的信仰。甚至遠在南半球、同屬南島語族的紐西蘭毛利人，也有「鯨騎士」的傳說。非南島語族的族群，像《台灣外紀》記錄著鄭成功是騎鯨人轉世的傳說，戴潮春事件發生時，甚至也宣傳他們的敵方領袖是「鯨魚精」轉世。

至於媽祖，其實是大清帝國有意扶植的信仰，目的是透過福建的媽祖信仰，一步一步地讓台灣「福建化」。這也是為什麼媽祖遶境到現在依然十分熱絡的原因。中華民國體制降臨台灣後，禁止了很多宗教遶境活動，因為這樣的遶境容易連結台灣人彼此的情感，唯獨媽祖遶境沒有被禁止，因台灣的民間信仰裡，唯獨媽祖並非原產自台灣；反而，像之前風靡到非洲的「陣頭」，其實就是典型的台灣原生習俗。

台灣因四面環海，對媽祖自然也產生別具意義的信仰比重，而且福建一直被當成將台灣從海洋吸納進封閉大陸的一個「黑洞」，因此，若要辯證媽祖對台灣的意義，應在於「我們跟海洋文化的密切關係」，而不是「有政治意義地將台灣的媽祖和福建的媽祖做連結」。過去中華民國為了強調台灣和憲法裡面「固有疆域」的連結，才做出這樣的一個政治性宣示，因此每一年台灣許多天后宮都會遙祭湄洲媽祖，或者把湄洲媽祖當成「主神」祭拜。

擁抱海洋，擁抱亞洲，才能找回原本台灣的美麗和活潑，學習尊重多元。台灣該找回自己的海洋文化、自己的海翁信仰了！

（作者為中研院研究助理，台北市民）