自由廣場》《林保華專欄》五星陰影下的統戰與暴力

台大學生抵制「中國新歌聲」在台大演出，是一場小型太陽花。太陽花反服貿是反經濟統戰與滲透，反新歌則是反文化統戰與滲透。詭異的是：柯文哲收割太陽花當上台北市長，現在卻變成迎接統戰的主角；太陽花的流血是警方棍棒，現在換了執政黨，改由黑統動粗，警方懶理；反太陽花的黑統還舉著青天白日旗，現在黑統則改舉五星紅旗動粗，「新歌」更以五星為標誌。

柯文哲振振有詞地說：抵抗力強就不怕外面的細菌。請問台灣抵抗力強嗎？柯也應問自己抵抗力強嗎？如果抵抗力強，怎麼世大運維安出漏洞，中國新歌聲發生流血事件？

民主制度是優良的制度，然而是不是百毒不侵？全球最強大的美國，除了軍隊，還有中情局、聯邦調查局與國土安全局維護自己的安全，其中最大的敵人就是中國。台灣面對強大的中國，自誇抵抗力強而可以不設防？

柯文哲也更該懂得哲學中的辯證法。即使多年前開始的文化交流，也會因為形勢的變化而變化，哪裡可以一部通書讀到老？中共對台商的態度，對台灣的態度，難道不是步步緊迫？稍有鬆懈必有疏失。

柯文哲自認了解中共，應該知道毛澤東的革命三大法寶，其中兩個就是武鬥與統戰，現在台海兩邊還沒有戰爭，所以主要是統戰，偶爾出現暴力，那是第五縱隊的試探，如果不嚴加壓制，規模就會擴大。這不但是柯市府的事，更是蔡政府的事，也是全民的事。柯文哲要留下英名，就好好做好份內的市政，讓世界看到一個嶄新的台北，而不是跳躍式地去從事台海兩邊的統獨大業，何況它還涉及許多國際議題。

兩年前曾到市府拜訪柯市長，請他看《毛澤東選集》第一篇文章第一段的開頭：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命鬥爭成效甚少，其基本原因就是因為不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人。」如果把敵人當朋友，乃至認賊作父或認賊作夫，台灣都會亡國滅種。當然，對敵人不是蠻幹，要有戰略策略，這點毛澤東是高手，但不要學來以權謀算計朋友，那是把朋友當敵人，最後是孤立自己，自取滅亡。毛澤東大殺功臣，最後眾叛親離，嗚呼哀哉。

這不是對柯文哲一人而言。台派內部為某些並非國家與人民的緊迫問題而口出惡言，都自認絕對正確，缺乏妥協空間而求同存異，謀取團結，更令人痛心。面對中共的統戰與暴力，我們朋友必須越多越好，哪怕是暫時的，不應為局部利益鬥到讓國共坐收漁人之利。

（作者林保華為資深時事評論員；http://blog.pixnet.net/LingFengComment）