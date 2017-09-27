自由廣場》香港僑生926雙城記

◎ 姜麗明

我還以為已經遠離了徬徨和恐懼，然而它似乎要追著我們而跑，像一隻吞噬光明的怪獸，啃食著年輕人的希望。

帶著異鄉人的身分，我來到了台灣，與這城市漸漸磨合中。

週日下午的研究室跟平時沒兩樣，陽光隨意地普照在書本上，連帶操場上的歌聲傳過來，是Beyond的《海闊天空》，「今天我——」，想起了三年前的慷慨激昂，在香港的公民廣場，那股焦躁和沸騰的感覺，只有在那個炎熱的夜空下才能真切地感受到；然而，歌聲最後消失於公民廣場中，灰色的鐵閘緊緊閉著，對於那幾個夏夜的記憶守口如瓶。只有記性好的某些人殘存著記憶，痛苦地生活著——

今天我還在努力地掙扎和生活著，在這麼一個熱鬧的下午，聽著高唱自由的歌聲，還以為可以繼續唱下去；然而，故事並不是我想像中的樣子。運動場的那一隅，熱烘烘的，撕裂、暴力和衝突的戲碼上演著，在不同城市中。

去到哪裡都是一樣。

過了好些時候，才發現身處的校園發生了這麼一回事。是異鄉人的疏離和遲鈍。

短片中的流氓，與我腦海中的香港警察及黑道的身影重疊了起來，他們手上的棍子都染上了血。我看著，度過了另一個失眠的黑夜。

然而，天還是會亮的。縱然我成長的城市總是蓋著烏雲，長久不散，但這個城市還是處處有陽光，至少，那空氣不會窒息得令人難以呼吸。

（後記：執筆時，正是雨傘運動三週年之際。三年前的九二六，學生佔領公民廣場，揭開了雨傘運動的序曲。但我們都不曾想到，這會是一場七十九日的戰役，不曾想到，催淚彈和雨傘成了對立的武器，不曾想到，無數的香港人曾經對自己有所希冀，卻逐漸失望。心灰之際，某個政治冷感的友人卻開始對香港當前種種的荒謬和亂象憤慨起來。或許，我們都不應這麼快感到絕望，縱然眼前的境況難免讓人失望。

而台大這邊，衝突似乎還未停止。

這個時代的人，注定要在躁動不安中成長。但我相信，有自由民主的地方，不致烏雲密布。至少，還有言論自由和新聞自由，不致出現無辜入獄的抗爭者和顛倒黑白是非的新聞。）

（作者就讀台灣大學戲劇學系碩士班，香港僑生）