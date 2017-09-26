自由廣場》《金恒煒專欄》權力太大權威太小

開完全代會的蔡英文不知是生氣還是高興；生氣的是，全代會的新聞被台大血染事件掩蓋，一點不剩；高興的可能是，赦扁案沒有人再討論了，心中大石終於放下。

蔡英文是民進黨主席，全代會是她的主場，但在赦扁案連署的攻勢下，全代會快淪為赦扁會了。媒體連篇累牘、鉅細靡遺地報導連署案進程，好像赦扁案取代了全代會，成為全代會的主軸。

是可忍也孰不可忍？計將安出？蔡英文自不是省油的燈，在全代會召開前一天丟出憲改主張，目的就是奪回論述主動權、搶回新聞焦點，壓下赦扁案的光采。不然，憲改大事，為什麼匆匆上陣？這是可質疑者一；其次，憲改需要四分之三國會席次同意，在藍營向大法官提釋憲的當下，如何可能達至修憲門檻？這是可質疑者二；如果要憲改，就不必進行司改，在新憲中解決司法問題即可，那麼司改是玩假的？這是可質疑者三。當然，也不能忽略另一因素，即陳水扁在台灣研究基金會提出修憲之議，把總統改為虛位元首，是不是電到了蔡英文？

無論如何，看到一個事實。有權有勢的總統兼黨主席蔡英文，遇到無權無勢的陳水扁，有點左右支絀、手忙腳亂。全代會召開前，急急乎由總統府發言人以及所謂黨政高層明的暗的拋出陰謀、陽謀各種對策；展現主控權在此不在彼的大架式。

確實，赦不赦扁是總統蔡英文一人之權，赦扁連署人數高達八、九成，當然是「逼宮」之勢，總統府用「不能以黨領政」的對抗論述，並不能止血；從新聞中看到連署人不減反增。蔡英文最後祭出終極手段，宣佈推動憲政體制改革，有沒有針對性？最有證據力的，見於蔡英文談話，「全國人民想要看到的，不是內部的爭議」。內部的爭議云云，就是赦扁案，透顯的是蔡總統只有赤裸裸的權力算計，而沒有權威的高度。

蔡英文早就決定把赦扁案交付中執會「冷凍」了事，全代會使出黨機器的議程決定權，用休會的尿遁手段，支遣黨代表「自動離席」，然後以「人數不足」的理由，技術性地閹割赦扁案。換句話說，蔡英文是用黨暴力而非黨主席權威終結赦扁風暴。

陳前總統不然，沒有絲毫權力卻有權威性；已被貶為一介平民，而且是待罪之身，為什麼反而贏得八、九成黨代表的連署？甚且昨天台大學生杯葛「中國新歌聲」，佔領舞台，硬生生地腰斬中國，他們高舉的牌子正是「我是台灣人，一邊一國」，打出的就是陳前總統的主張。

赦扁案雖然在全代會破功，卻逼使蔡英文棄守「維持現狀」，推動憲改。從這個角度說，赦扁案沒有失敗！憲改不是兒戲，現在要做的是，監督蔡英文兌現憲改支票。

最後題外話：台大學生濺血案，固然只有代理校長，但非究責到底不可；也不容柯文哲拿細菌唬弄市民，妄圖卸責！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）