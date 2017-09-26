自由廣場》募兵制堅持什麼？

人事費吃掉一半國防預算

◎ 劉一德

一○七年度中央政府總預算，國防預算編列三二七八億元，較一○六年度增加約六十一億元，但大部分是人員維持費，且與蔡總統選前承諾及美國期待國防預算占ＧＤＰ三％，仍有相當差距。需要龐大人員維持費的募兵制還堅持什麼。

總統日前主持三軍校院畢業典禮時表示，「過去一年多以來，政府積極推動國防改革，要讓全世界看到，台灣絕對有自我防衛的決心跟能力。也將視國防實際需求及國家財政能力，適度調整國防預算規模。」美國軍方一再指出，台灣軍費應達ＧＤＰ三％，方能有效自衛。唯一○七年度國防預算，占國內生產毛額ＧＤＰ的比重，卻降至一．八四％，創下十年來新低。

二○一六年，國防預算占ＧＤＰ比重，與台灣處境類似的韓國為二．七％、以色列五．八％、新加坡三．四％、北大西洋公約組織成員國二％。中國一九九七年國防經費僅八百多億人民幣，二○一六年已突破一兆，占ＧＤＰ比重達三．三％。台灣有什麼理由可以樂觀到，國防預算占ＧＤＰ比重一年比一年低，甚至即將創下十年來新低？

國防預算分為人員維持、作業維持及軍事投資三大塊，在「國機國造」、「國艦國造」等國防自主的政策下，攸關戰力提升的軍事投資重要性不言而喻。人員維持費占國防預算比例，卻由一○六年度的四十五．九％，一○七年度升高到四十六．九％。攸關戰力提升的軍事投資，反而減少約五十億元。印證美國在台協會前處長司徒文「台灣『防衛決心不足』」的說法。

更有甚者，明年起全面實施的募兵制，意謂著國軍擁有更優厚的薪資與退輔制度，可預見國防預算人員維持費將更加龐大。而在募不到兵、志願役人數嚴重不足的當下，人員維持費占國防預算比已將近四十七％，如果真募足了員額，豈不吃掉超過半數的國防預算。

中研院曾對是否贊成「台灣為了增加軍事力量，而保留義務役的徵兵制度」做民調，二○一五年的支持率為六十％，二○一六年驟升至八十三％；剛服完兵役未久的三十歲世代，及適逢兵役期的二十歲世代，支持徵兵制的比例都超過六成。

專家預言，即使勉強能讓募兵達標，但隨著少子化問題，缺額也會愈來愈嚴重。依據國發會的人口資訊推估，以現在的兵力總員額計算，到二○三五年還是得走回徵兵制，但台灣能撐那麼久嗎？

（作者現任台聯黨黨主席）