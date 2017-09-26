自由廣場》沒錯，這是組織犯罪！

◎ 鄧鴻源

《中國新歌聲》統戰台北、血濺台大，兩名歷史系學生送醫，就目前訊息看來，台北市政府與台灣大學校方決定在台大運動場舉辦演唱會，剝奪師生使用運動場的權利，是原始肇因，學生抗議當然有理。至於中華統一促進黨成員用甩棍毆打學生，則正如警政署所說：不容黑幫假政黨名義施暴；身為台大校友，更全力支持內政部長「從組織犯罪方向，從嚴究辦相關違法行為，貫徹嚴正執法決心」的立場。

中華統一促進黨成員之前毆打法輪功成員，已經十分可惡，如今居然連台大學生也敢打，可說目中無人、無法無天，不強力取締怎麼行？統促成員之所以敢一而再、再而三亂來，難道不是柯市長縱容所致？再者，統促張安樂次子張瑋，先前在桃園國際機場抗議香港黃之鋒等人入台時衝撞警方，造成警員受傷而被公訴，現又涉入毆傷台大學生事件，更足佐證內政部長所言「組織犯罪」，治安單位實不宜再輕放縱容。

令人不解的是，台北有小巨蛋與河濱公園等公共場所可以舉辦演唱會，偏偏選中台大操場，且早知會影響師生上課與運動，台大校方為何不拒絕？柯市長與台大校方到底吃錯甚麼藥？筆者身為台大校友，對母校這樣糊塗的做法深表遺憾，對於學弟被毆傷，更表憤慨！

事件中可議者還包括台大駐警隊。據媒體報導，大安分局在當天下午五時三分及四分曾致電駐警隊隊長，但未接通電話，才會導致學生遭統促毆打時沒有警力出現，這樣的駐警隊隊長是否幹假的？學校既然不同意校外警察進入校園，校內駐警為何不主動派員到操場維持秩序？校內駐警這麼爽嗎？

統派人士自甘當政治打手，毆打學生，與黑道何異？警政署應該再實施一清專案，好好掃黑了！

（作者為台灣大學物理研究所博士，現任教授）