自由廣場》台大人看法

◎ 沈政男

中國電視節目《中國新歌聲》在台北市文化局協助下，於台大校園舉辦演唱會，不幸釀成流血衝突，導致台大學生被統派人士打傷，這是台大創校八十九年來從未發生過的事，台北市府與台大校方都必須深切檢討。

引發台大學生反彈的導火線有二。一是台大校方一週前在台大田徑場貼出公告，「為配合文化局舉辦活動，將封閉一週」，不只妨礙學生上體育課，也被學生發現跑道遭毀損；另一則是《中國新歌聲》的網路宣傳海報印著演唱會場地位在「台北市台灣大學」，顯然已足以挑動統獨敏感神經。

這場演唱會，台北市文化局雖只是協辦，但如果不是文化局出面，台大根本不會草率答應《中國新歌聲》進到校園舉辦大型活動（申請第二天就核准）。既然如此，文化局在活動過程中應負起把關責任，尤其當發現主辦單位在海報上將場地印成「台北市台灣大學」時，應知會台大校方，討論是否繼續准許該活動舉行，而非只是要求拿掉「台北市」幾個字。

事實上，如果台北市文化局一開始就要求主辦單位必須將場地標示成「國立台灣大學」，那麼對方恐怕就會打退堂鼓了，但為什麼文化局沒這麼做？難道不是為了讓台北市長柯文哲自豪的「雙城論壇」能有後續的「兩岸文化交流活動」，藉此累積兩岸政績？

近年來，台大校方為了增加收入，經常將校園場地租借給廠商辦活動，如果不影響校園安全、求學環境，又能減輕校方財政負擔，無可厚非；然而像這次的《中國新歌聲》，事前審查倉促，也沒有讓學生知道，校方顯然是看錢太重。而在部分台大學生於臉書發起抗議活動，也號召不少人前往演唱會現場，甚至引來校外政治團體加入後，校方就應注意維安問題，請台北市警局協助處理，而不是拘泥於校園自治原則，放任衝突擴大，讓台大淪為統獨戰場。

（作者為台大醫學系畢業精神科醫師、心理學系碩士生）