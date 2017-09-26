自由廣場》台大事件談獨派危機

◎ 高士傑

在《中國新歌聲》台大場的停辦事件中，反對統戰的訴求響徹雲霄，但令人不安的是，在此之前，這個統戰演唱會其實早在台灣數個校園巡迴已久；為什麼會有這個現象？難道台灣社會已被中國瀕臨裂解？

其實這是因為，在一個全球化、個人化又多元化的社會，無可避免地會走向「後國家、後民族」，使當代個人對國族的效忠已然淡薄。十九世紀以來，由歐洲波及全球的民族國家建國運動，已被封存進歷史的檔案夾，不再是現在進行式。

悲哀的是，台灣人未能有機會加入這個建國浪潮，就已被時代洪流拋棄，被迫一起進入一個個體碎片化的時代。近來中國挾帶龐大娛樂聲光產品，做為拉攏台灣消費者人心的手段，民主政體的我們也難以透過政治手段就此杜絕，使台灣成為自主民族的願望，就此陷入遭巨大量體中國裂解的危機中，更不用說對方有意為之的侵略，距離個人化潮流概念裡的自由市場也相去甚遠。

走向個人化是必須的，但對這個島嶼來說，只能喟嘆生不逢時，只能喟嘆一九八九那位哲學家的死，沒有產生讓島嶼即時做出正確決定（建立台灣主體之國）的能量。

時至今日，除了在文化上建立主體性、強調與中華天朝區隔的論述工程須同步進行外，唯一能讓國族與個體扣合的，就只剩下「進步價值」。唯有讓個體享有更大程度的自由與尊重，才能讓個體認同此集體，並視為存續的保障而捍衛之。獨派的危機在於，進步價值被柯文哲這種投機促統份子搶先一步代言去、喪失戰略高地，使「藍中華進步高貴、綠本土低俗低賤」殖民結構繼續被維繫。

（作者就讀國立交通大學人文社會學系，新北市民）