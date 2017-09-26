自由廣場》白目狼慘了！

青年談暴力與統戰

◎ 謝漢華

一位來自河南的中國交換生，二十五日發表一篇「當統戰僅剩下暴力」，明白地批評「中國政府的最後選擇是高價收買統促黨等極少數無恥之徒充當走狗，使用暴力手段襲擊學生，以此恐怖手段減少上街遊行抗議者的人數。另一方面，不斷宣稱武統，恐嚇民進黨政府和大部分渴望和平的台灣人，避免台灣獨立公投的出現。」罕見的中國學生痛批台灣「走狗」！看來，「白狼」恐怕沒辦法向北京邀功，因為不但統戰失敗，連「床頭吵床尾和」的戰略夥伴，也被豬隊友連累，柯粉散去，利用價值消失！「白目狼」是否得進京向國台辦請罪求饒，就讓我們繼續看下去！

（作者為資訊產業新鮮人，新北市民）

想起太陽花學運…

◎ 潘寬

台北市文化局與中國上海市合作的《中國新歌聲》活動，不僅破壞台大運動場，侵害師生權益，更表露了中國無所不用其極的統戰野心。現場的統促黨員，正明白地表現了這個活動的本質，《中國新歌聲》不過就是一個「統戰聲音」。除了政府應該有所警戒，台灣人們更應該居安思危，跟中國的互動從來沒什麼「音樂歸音樂、政治歸政治」的，從意圖、方式到結果，通通都是中國統戰的一環。台灣人曾受白色恐怖迫害，導致這種「政治很髒不要碰」的鴕鳥心態，這是十分可惜的，敵人或統治者就是希望我們不碰政治，他們便能為所欲為。

《中國新歌聲》在現場學生與獨派團體的抗議之下，統戰活動只能草草結束。不過促統勢力可沒閒著，在場外的統一促進黨員甚至還追打、使用甩棍攻擊學生，學生們血濺當場。這場景跟太陽花運動時白狼的黑道勢力、二二八在自由廣場打人的統促黨、一○一旁毆打法輪功成員的愛國同心會等，他們一貫的暴力手段，很難不讓人聯想在一起，甚至白狼兒子也是毆人嫌犯之一。

然而由於種種因素，警方對這些中國勢力常過度客氣；柯Ｐ面對層出不窮的統促犯罪，應有實際作為。除了提醒警方勿再輕忽中國統戰勢力及其暴力犯罪行為，也要呼籲台灣人保持警覺。因為，在這場捍衛台灣主權的戰鬥中，沒有人能夠置身事外！

（作者為太陽花學運參與者，北醫大畢業生）