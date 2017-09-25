自由廣場》直播對國會尊嚴的傷害

◎ 羅傳賢

立法院跟電信業者合作，國會頻道已從有線、MOD、數位電視，擴展到手機APP，民眾能隨時隨地觀看議事。院長蘇嘉全讚許說，透明國會的目標已達到九十九％。惟據台灣民意基金會公布的五院整體表現，有六十一．一％對立法院表現感到不滿意，敬陪末座。為何國會越加透明，民眾仍給予甚多負面評價？國會亂象讓人看透透，壞事經常貽笑國際，亂象下的透明怎能沾沾自喜呢？

資訊公開具有確立人民知的權利、促進政治參與及監督、做為制裁違法武器的功能，但在高度資訊化社會中，為使個人隱私權及國家機密不致因而受到侵害，民主國家通常都建立資訊公開與隱私權及國家機密保護平衡考量，相輔相成的制度，絕不可能將資訊完全公開。

公共政策的決定必須由具有民主正當性的國會做成，然國會議員有選區或黨派意識，立場鮮明，頗具主觀性，故須靠溝通、辯論、妥協來作衝突處理及利益調和，而說服、妥協無不建立在朝野相互信任的基礎上，根據先進國家經驗，國會議事進行中，政黨間衝突的升高與電視轉播不無關係，攝影機直接進入國會後，將凸顯議員個人角色，相互信任感將會降低，電視轉播對國會的尊嚴必然造成一大傷害，這也是為何民主國家審慎建立電視轉播的原因。

英國院會議事不准外人拍攝，而交付內部轉播小組負責，拍攝過程並受到不得有分裂的銀幕、不得拍攝民眾、來賓、記者席、不得拍攝議員、官員文件的特寫；與議事無關的行為，如使用不正當的語言、行為有損國會尊嚴、不得於表決時做近距離拍攝等事項的限制。畫面經導播妥當篩選後才能傳送出去。德國自營國會電視台以實況、不加評論及不切割與剪輯方式全程轉播院會。委員會僅於舉行公聽會或公開會議時才准許電視攝影機進入拍攝。然我國國會透明化，卻為舉世所罕見。

國會是協商民主最重要的場所，而信任就是協商中說服與妥協的開端。在國會改革的口號聲中，立法院的首要目標應是積極消除亂象，提高立法品質，如有直播議事的需要，也應進行正當議事程序的社教，否則，人民怎麼能看出政治角力的端倪呢？

（作者曾任立法院法制局長，現任中央警察大學法律系兼任教授）