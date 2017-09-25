自由廣場》老警官看高層地震

◎ 池文光

警界大地震，大家長——警政署長下台。署長要換手，傳聞始終不斷，二年多來，終底此案。

警察圈是封閉團體，小道消息特別多，且傳得快，這項署長換手訊息流傳，原因大都直指前朝任命的警察首長，效命忠心前主子；改朝換代了，新政府上台，警政工作是重要位置，總是要找自己人，才能放心。

官場拉人下台，對外總要找個冠冕堂皇理由，官方說法是世大運開幕維安疏失，以督導不周為名去職；但相同事由，高雄市政府警察局長卻以維護總統維安得力陞官，督導長官不也同是這位署長嗎？

然因如此，道理就很清楚，都是維安督導工作，這功勞與否標準，看人說法，有功不加，或是責任歸過，都是歸類他人，劃分界線，功勞當然是成就自己。從這次高階警察首長調動手法，各界輿論批評，就是分別你我，排除異類。

卸任署長陳國恩主掌警政期間，重視民意，針對警察勤業務推行改革，是歷任署長推行變革最多的一位，深獲廣大的在職基層員警好評，惟遭退休警察團體批評，對於年金改革一事，為保官位，始終未表態支持或發聲，是為遺憾！

警政一條鞭與地方自治，都是行政治權，本係二碼事宜，相互尊重協調，惟涉及人事官權，尤不同政黨間是非，爭執孰輕孰重，就成論點，相持難下，新任台北市警察局長陳嘉昌就職履新，市長柯Ｐ給足排頭，就是明例！

原因無他，就是堅挺自己人。不管原任北市警察局長邱豐光任內，發生多少世大運維安等公權不彰事例，遭民意媒體質疑，被基層員警評價不佳，柯市長始終力挺，直至被拔官去職，柯Ｐ是不悅，隔山打牛，敲山震虎，不言可喻！

警察執法，受制於外力，尤其是政治特為嚴重，這從來都不是新聞，警察遭推打羞辱的畫面，從來沒有停止過，警察都是忍辱吞下，打罵不還，默默地承受著，這是台灣當警察的宿命！

警察看風勢執法，執法不一，案例甚多，多年來也都是如此辦理，對錯功過，不也是受諸執政當權及民意等，褒貶評定，能由自己當家作主嗎？這正是警察尊嚴被嚴重踐踏、權益不彰的主因。

只是，警察是國家的公務人員，領的是納稅人的薪水，不是政黨或政客的「自己人」。從這個角度來看，這次警界高層異動，更值得我們警惕、深思！

（作者為35年資歷警官，新北市民）