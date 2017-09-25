自由廣場》資安，你真懂？

◎ 王天樂

資安影響國安，因此這幾年相關議題深受重視，我國也已成立「資通電軍」。甚至總統在接見美國參議員時還特別提及，期盼台美資安能多交流。國家領導人帶頭，當然有助資安受到重視、深耕，但以筆者在跨國公司從事資安工作近二十年經驗，台灣的資安實力和水準，其實和歐美甚至中國大陸還是存在一定程度的差距。

人才多寡當然是一個問題，更多的是整體的思維和素養。舉個例子，台灣號稱最多政府機構通過資訊安全管理系統認證，但稍微深入觀察，大多數通過的機關，不是做半套（也就是只關注流程或文件紀錄），就是作假（也就是整套認證系統委外處理）。連主管機關的人員，能把資安完全搞明白或講清楚的沒幾個人。

關鍵在於大家只在乎「看得到」的東西，例如設備或人。但好的設備需要繁瑣與複雜的設定和維護；好的人才則需專業的技能和嚴謹的工作態度。少了這些前提，再好的設備與再優秀的人才，也無法將資安真正做到位，因為只要有一個疏失或弱點，整體資安強度可能就此崩潰。

另外，台灣資安還有一個很大的盲點，就是不重視「測試」。全然相信名牌或明星，買最貴的設備，用最有名的資安顧問，但從沒人想過，也沒人知道，如何檢驗或評估該設備或資安顧問的實際防護能力或效能。

再提供一個命題，請教國內的資安主管機關或專家。很多行業要求或國家標準都提到：「敏感資訊透過網路傳輸必須要加密處理後才能進行傳輸或交換」，據此，政府機關或業界都啟用SSL/TLS安全通訊協定來達成此一要求。請問有沒有專家或單位測試過SSL/TLS的加密效能或強度，也就是主機的設定及憑證或密碼模組的選用怎麼測？用什麼工具？依據什麼標準？這問題的答案，或許可做為評定台灣資安實施或人才水準的選項之一。

最後，再談一個相對敏感的話題，提供正在廣招資安人才的單位參考。所謂資安人才，應該不僅限於網路安全專家，能有著名的「白帽」或「黑帽」在團隊中，當然振奮人心，但千萬別想能就此高枕無憂，因為，網路安全不等於電腦安全，和資訊安全更有一段差距。畢竟電腦科技只是資訊生命週期中的一環，千萬不要忽略能綜觀整體流程的人才，才能進一步提高整體的防護能力。

（作者現職資安顧問，新北市民）