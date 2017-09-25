自由共和國》余宗龍／賴神拚經濟可用的策略

行政院院長 賴清德（資料照）

余宗龍／中興大學運動與健康管理研究所副教授

賴清德接任閣揆，挑戰才正要開始。振興經濟是台灣當務之急，從大局來看，如何在全球經濟好轉之際做出實績，政府先前提出「五加二」產業創新與前瞻基礎建設計畫，花費鉅大爭議性較高，對製造業的附加價值率較低，需要更高層次的整體思考。因此，筆者認為不妨著眼於整合台灣既有的優勢產業，創造經濟增長新動能與就業機會，是切實可行的方法。

當前台灣景氣已低迷許久，原來強勢的產業面臨重大挑戰，遲遲沒有具競爭力的新產業竄起，經濟成長動能不足、人民難擺脫低薪的夢魘。而運動用品製造業一直是我競爭力產業的ＤＮＡ，曾於七十至九十年代外銷市場叱吒風雲，是台灣經濟奇蹟的基礎。然而，之後卻因工資上漲、勞力密集產業外移，產業政策轉向電子、資訊、科技產業發展等結構性因素，運動製造產業產值占全體製造業的比重逐年遞減。

惟近年來，隨著民眾健康意識抬頭，全球運動產業的龐大商機正快速湧現，特別是世界各國所盛行的健身、慢跑、自行車等運動皆為台灣傳統製造強項，此時此刻，政府與民間何不思索是否趁勢扶植我運動製造業風華再起，以為國家新的經濟增長點，並帶動經濟成長、就業率、幸福感等，進而留住優秀台灣人才。

具體而言，政府若能有計畫地整合資源、適切提供協助，將我一向擁有傲視全球的科技與創新能力，應用在運動製造業上，鞏固競爭優勢，則我國運動製造業重返榮耀，絕非空談！因此，筆者建議新閣揆領導的經濟部，可成立「運動製造業優質化推動辦公室」，目標是進行我運動製造業產業創新、優化轉型與產品差異化發展，希望能引導運動產業走出過去偏重器材、裝備等無差異化且單一的製造趨勢，逐漸往「高附加價值」的目標靠攏；轉向投入技術整合、創造服務需求等方面，掌握創新以及高價值關鍵生產技術，找出商業模式，建置商業和法規環境，以發展出真正的差異化。

例如：由政府出面主導促成產業間的對話，針對今日我運動製造業應追求的跨產業整合，透過跨領域激盪出創新思維和合作的商機，像是與相關醫療器材結合或將電子裝置嵌入穿戴用的運動商品中，都是前景特別看好的高附加商品，亦為產業界帶來了技術突破的激勵。此外，應用Ａ（ＡＩ，人工智慧）、Ｂ（Big Data，大數據）、Ｃ（Cloud Computing，雲端運算）技術於既有運動產品或服務，皆能讓運動產業的市場不再侷限於傳統的運動消費者，擴大市場利基、招攬新的客群。

據此，可由政府號召國內上中下游業者、國家發展委員會、工業研究院、運動用品同業公會等產官學研專家籌組優質化研發聯盟，發展高值化產品，創造更大效益；同時配合「運動製造業優質化推動辦公室」等政策措施，鼓勵業者投入創新研發，透過異業結盟之量能的整合，產業鏈分工運作模式與國際大廠競爭，至關緊要，盼可提升台灣在運動製造產業的國際競爭力。

甚者，中央和地方政府應盤點符合相關條件的工業園區，提供年輕人創意、創新、創業之優惠場所，亦有鼓勵青年發揮所學、根留台灣、投入運動市場的跨時代意義。

我們應善用完整厚實的產業鏈基礎，結合全球健康意識、科技的新趨勢，生產更多樣、更高值的運動產品或服務，讓運動產業成為我國經濟成長的另一個重要支柱。