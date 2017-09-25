社論》打造「投資台灣最實在」的環境

在激烈的產業競爭中，業界須不斷求變應變，才能生存發展。近日，科技大廠宏達電把部分手機研發團隊及智慧財產權賣給Google，另一大廠鴻海獲美國威斯康辛州政府創紀錄的三十億美元或總投資額三成補貼；相關進展不僅攸關個別業者的利害得失，也可看出台灣產業，尤其科技業的應變與求變。

宏達電與Google的交易，各方對贏家誰屬，看法不一。不過，這是台灣科技大廠自創品牌的又一次挫折，應是明顯的事實。二十年前成立的宏達電，二○○八年推出智慧型手機，一度在美國市場超越蘋果，市占率居冠。不過，近年在國際手機品牌競逐中，逐漸落居下風；今年在全球手機市占率已跌至一％以下。由此看來，宏達電移轉部分手機研發團隊，此時淡出手機市場，不失為識實務之舉。

宏達電的手機事業由盛而衰，顯示在國內市場規模有限的現實環境中，自創品牌並非易事。手機是產業關聯甚廣而高度競爭的產業，研發、技術及規模缺一不可，宏達電自創品牌，在跨國激烈競爭中，一度寄高度希望於中國市場，以致董事長王雪紅曾公開宣稱，「ＨＴＣ是中國人所創立的品牌」、「期待將中國人對創新與品牌價值的堅持延續到全球的每一個角落」。不過，中國雖歡迎王雪紅如此表態，台灣人和中國人畢竟不一樣，實務上它仍全力扶植自己的華為、小米等大廠；王雪紅的「中國人品牌」說法反而在台灣引發爭議，堪稱偷雞不著蝕把米。

從台灣整體看，Google是國際知名網路及雲端運算大廠，在它拓展硬體事業之路，以先前與宏達電代工手機的合作關係，買下研發團隊，朝軟硬體整合發展，這家跨國科技大廠的布局，看上台灣科技人才，應是這一交易案的亮點。如能因此一交易的實現，讓台灣科技人才有更大發揮空間，產業與國際產生更密切連結，增進更多世界級科技投資，對我國產業提升轉型，自屬好事。

鴻海以富士康之名在美國威州的面板廠投資，由於屬於響應川普總統「投資美國」號召的政治正確，七月間在白宮宣布的記者會極其風光，川普、副總統、國會議長及幾位部長都到場；如今威州議會通過、州長近日批准，預計廠房明春動工。鴻海的投資，顯然是打算複製它在中國因拉攏政府部門而成功的模式，在美國「打造世界級高科技製造中心」。

不過，有如《紐約時報》近日以「富士康的中國製造模式在海外遇挫」為題的報導，富士康的活絡投資，要歸功於政府的大力補貼、支持和工廠的規模。中國政府為該公司出資建廠、招募工人、管理宿舍，提供的資助可達數十億美元。富士康的中國經驗很成功，它一百一十萬員工有九十五％在中國工作。不過，輸出「中國模式」實質上不可能，富士康八年前開始把大規模生產營運移轉中國之外，歐亞美洲都見其投資設廠，但印度、越南都不順利，美國賓州建廠四年未動，巴西期盼的十萬工作機會實際只僱兩千八，印尼投資以失敗收場。

台灣產業應變求變之際，新上任的賴內閣本週將開啟「加速投資台灣專案會議」，期待提振投資動能，翻轉台灣低迷的經濟景氣，我們樂觀其成。

從當前台灣的情況來說，活絡經濟最優先，而提振投資尤為當務之急。我國近年有水、電、土地、勞工匱乏等現象，常被指影響投資經營意願，這確屬須力求改善的問題。但就投資而言，台灣其實不是沒有資金，反有資金流出的問題；不是沒有人才，卻見人才外流的現象。事實上，不論傳統製造業或科技新產業，我們的產業鏈及聚落也都有一定的基礎。在經歷多年外移之後，許多廠商其實期待一個「投資台灣最實在」的環境，特別是總部及事業核心在國內。

提振投資，千言萬語，不外「近悅遠來」。政府就此可為之事甚多，簡政輕稅，去除投資障礙最根本。簡政，即政府少官樣文章，不越俎代庖做市場機能的事務，也不替天行道做協商可解決的問題，興利優於防弊。輕稅，要放長線釣大魚，拔鵝毛讓鵝兒不覺痛，也要務實地考慮投資的國際比較。賴清德院長以貼近民意著稱，提振投資、活絡經濟，務必做出成績。