自由廣場》赦扁？還要選嗎？

◎ 莊勝榮

民進黨全代會將召開，已有近七成立委及九成議員連署，要求總統特赦陳水扁，民進黨中央先打預防針，不會以黨領政。這個議題究竟如何處理，今天見真章，讓我們一路看下去。

在以黨領政的中國及北韓，要特赦前任國家主席或領袖，不是什麼棘手問題，套一句俗話，只要現任領袖喜歡，沒什麼不可以。

偏偏台灣已步入民主及法治的國家，沒有這套「只要我喜歡，沒什麼不可以」。民主的基本價值是避免政權轉移流血戰爭，同時也要排除獨裁的復辟。權力制衡在台灣，更形成政治的共識，難以動搖。不是總統就可以為所欲為，必須照步來，依照法律走。

過去蔣介石時代，軟禁孫立人、張學良，有法律依據嗎？答案，沒有。那個習題是政治及歷史問題，有興趣就回顧歷史吧！

現代法治思潮截然不同，政治環境更是南轅北轍，應該回歸基本面，就是法律規定。翻開憲法第四十條及赦免法第三條，可以知道，受有罪宣告的人，經特赦免執行，情節特殊其罪的宣告無效。當年名將黃伯韜之子，就是蔣介石行使特赦，免一死為黃家留下香火。

阿扁的案件，還有五件在進行，還不符合赦免法的規定，如果僅就目前實質影響力的龍潭案特赦，這些黨代表及支持者會滿意嗎？不會，因為只做六分之一套，五件案件繼續走下去。如果只赦免一件，另外五件常在法院來來去去，媒體時常報導討論，勾起民眾已遺忘的記憶，二○二○還要選嗎？又如果仗著多數修改赦免法，成為阿扁赦免法，為一個人量身定衣，明年及二○二○的選舉，還要混嗎？這些人，如果想到如此深入，就會起雞皮，難道總統不會嗎？恐怕更嚴重。赦免扁是法律及政治、選舉的複雜問題，當然困難。

最好的狀況，就是維持現狀，一般人認為關了五年多，也夠了，保外就醫，就無限期下去，也以此理由不必出其他的庭。萬一有人白目或出鬼主意，讓扁趴趴走，那是最糟糕的情況，可能回籠以外，還要時常出庭。這些外行的人搖旗吶喊就罷了，內行的先覺跟著搖，最後恐怕把扁搖到監獄去，把江山搖到國民黨手裡。

（作者為律師，台北市民）