自由廣場》特赦阿扁不違法制常規

◎ 許文彬

為了是否特赦阿扁，綠營內部正繃緊神經，等待九月二十四日民進黨全代會的提案表決。從府方的回應看來，小英總統似乎陷於左右為難。其實，特赦阿扁並不違反法制常規，值得正面回應。

特赦有兩種，一種是「免除其刑之執行」，另一種是「以其罪刑之宣告為無效」。前者是原則；後者是例外，限於情節特殊之情形（赦免法第三條）。關於阿扁的特赦，應該是適用前者；亦即只是將其「刑之執行」予以免除而已，而不是將其「罪刑之宣告」從根本予以取消。

也就是說，純粹考量阿扁的身體健康狀況，基於對「卸任總統」的優遇考量，宣示不執行其所被判的「刑罰」，然其「罪名」還在；這也顯示現任總統對於司法的尊重。

至於阿扁目前尚有其他未確定的案件在法院審理中，法律上是否可以「特赦」？答案應該是「可以」。此亦為憲法學界的通說。因為「特赦」乃是針對「特定個案」與「特定犯罪人」，而免除其刑罰的執行。至於因有罪判決確定所生之既成效果，並不因而受影響（赦免法第五條之一）。目前若特赦阿扁，乃是針對已判決確定的個案而已，並不牽涉尚在法院審理中的他案。所以根本不必修改現行有關法律，當下立可進行。

從而，特赦阿扁，可以不碰觸敏感的政治神經，也不必如某些輿論所稱必須阿扁先向國人公開道歉，也不必擔心司法判決被解讀為「政治迫害」。唯一與政治有關的問題，就只剩對於「卸任總統」的身分給予優惠而已；唯此也有現行禮遇法制的立法精神可以參酌，並不違反國家法治運作之常規。目前阿扁是在藍營執政期間准予「保外就醫」的；而今換為阿扁自己所屬之綠營執政，若進一步由蔡總統予以特赦，亦為情理之常。

況且，如果保外醫治完成，阿扁恢復健康，依法必須再返監服刑。那麼，做為服刑中的病人，陷入兩難情境：假如病情醫好就要回監，那我是不是就最好不要被醫好呢？這樣的為難，實乃違反人性；尤其是對於一位具「卸任總統」身分的服刑病人，更是情何以堪？而今若予以「免除其刑之執行」的特赦，則「情理」與「法理」即可兼顧。

總而言之，蔡總統若能給予前述特赦阿扁之宣告，應可取得藍綠的最大公約數，並不會加劇社會之對立；何況既對「卸任總統」的優遇有其法理依據，反而可讓台灣社會更加和諧！

（作者為律師、中華人權協會名譽理事長）