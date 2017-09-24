自由廣場》從議事法學觀點看課審爭議

◎ 江榮祥

教育部召開課審大會，審議課綱草案「高中必修文言文課數比率」，發生程序爭議。謹從議事法觀點（Parliamentary Law）略陳意見如下：

一、媒體報導課審大會於昨（二十三）日續審，教育部邀黃旭田律師列席備諮詢程序疑義；有委員稱，教育部不諳法令，借助民間律師，真是丟臉。然而，議事法在美國屬於普通法（Common Law）的一個部門，包含國會、州議會在內的各種公、私合議體（Deliberative Assembly）通常設有議事程序顧問（Parliamentarian，國內習稱議事員）專職，負責提供議事法專業諮詢與建議；國內可見台大校務會議長聘劉有恆教授擔任是職，台北律師公會年會也委任張世興律師（現兼不當黨產處理委員會委員）及筆者先後供職。所以，教育部邀律師列席備詢，其實是值得肯定的嘉舉！

二、筆者分析教育部原來對課審程序的操作構想，可能是：國教院擬訂課綱草案，於「高中必修文言文課數比率」乙節載明「課數比例需符合三年平均四十五％至五十五％」，屬主動議（Main Motion）；經課審分組審議會審議，建議修正「課數比例須符合每學期以三十％為上限」，屬一級修正案（Amendment of the First Degree）；送審議大會進行分段審議（Consideration by Paragraph，相當於立法院議案二讀時逐條討論），有委員分別提議「課數比率須符合三年平均四十％到五十％」及「課數比率應符合三年平均三十％到四十％」兩案，屬於對一級修正案「課數比例百分比」進行填空（Filling Blanks）修正的二級修正案（Amendment of the Second Degree）；另有委員提議「刪除課綱文言文所占之比例」，則屬於對一級修正案的替代案（Substitute）。因前開四案皆未獲過半數同意，故主動議原內容未被變更，但仍未確定，尚須俟整份課程綱要草案皆經分段審議終竣後進行全案表決，方得一併確定。

三、暫不論教育部上開操作正誤，整份課程綱要草案既尚未進行全案表決，還未發生「一事不再議」效力，在分段審議結束前，容有以多數決修正「文言文課數比例」空間。

四、爭議源頭應在最初擬訂課綱草案的單位，蓋類此在合議體審議前先期研究並草擬主動議的單位，應具有「審查性委員會」（investigating committee）的性質，所擬草案理不應偏離社會期待，然竟擬具「文言文課數比例需符合三年平均四十五％至五十五％」，則其組成人員及意見蒐集、公共討論及專業審查過程是否確實容納社會多元觀點，或僅是反映少數偏好，自有令人質疑之處！

（作者為律師，曾任台北律師公會年會議事程序諮詢，發表多篇議事法學專論）