自由廣場》教育部順民意 賴清德接地氣

◎ 王伯仁

文白比例之爭，教育部課綱委員會終於在二十三日「從善如流」，針對不符程序正義、即未通過表決即宣告通過的文言文「四十五％至五十五％」結論，做了刪除及否決的雙重「補正翻案」，可預見未來無論得出怎麼樣的比例，文言文比例總不會再高到四十五％至五十五％（另還有中華文化基本教材約十％），這是賴清德就任閣揆以來，施政「接地氣」的具體表現，值得用力鼓掌。

所謂「接地氣」，即是以主流民意為依歸，以前有人或謂「民意如流水」，那是過分誇大民意變動的隨意性。以高中國文課綱文白比例而言，乍看是維持和調降兩方意見「旗鼓相當」、不分上下，事實上理盈理虧，相差懸殊，明眼人一瞧便知，只是有些人不知道故意鄉愿裝「中立」，或墨守成規致被議事規則綁困手腳，而做出大違社會潮流期待的結論，不但國內一片大譁，對我有相當敵意的中國國台辦卻是大聲叫好，趁機說三道四，這樣的施政，人民是可忍孰不可忍？

說實話，要是林全仍任閣揆，本案大概就「將錯就錯」，匡正機率甚小，主要因其保守性格使然。而剛好換了賴清德，有豐富的民代和直轄市首長歷練，又以「敢承擔」出名，如台南市議長賄選案的對抗、議員小型工程款的拒發，和台南鐵路東移地下化的堅持等例，皆可看出他的特質。所以文白風暴一出，表面上他未置一詞，可他私下找教育部長到行政院「深入瞭解」一番，文白比例翻案也就不令人特別意外。

賴清德一上任就調薪三％之事，雖掌聲不少，但吾人認為「長短互見」，絕對不能和此件文白比例匡正相比，此乃真正「好的開始」，吾人樂見以「接地氣、順民意」的開始。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）