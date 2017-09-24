自由廣場》規定學測國文科文白比例

◎ 王文正

文白比例拍板定案，惟綜觀紛爭由來，老師授課權、家長建議權、學生參與權、學者專家權…，加上本土化、中國化等意識形態，這場仗未來還有得打，而且不管誰贏了，學生會不會輸了？

不管是九五、九九、一○七還是一○八課綱，說明白點，就是考試制度！考什麼決定教什麼，最終大家在意的是，文白比例的教材定下來後，學生可不可以考得好？考得好代表教師教得好，課綱審定得好，學生未來發展好才會好，家長才能放心。

其實考試考好或考不好，挑動所有學生及家長的心，因此對分數錙銖必較。如此一來，以學生為主體，希望「適性揚才」的課綱精神而言，無疑是一記巴掌，拍醒十二年國教所編織的美夢。我個人認為，高教才是十二年國教落實的終點，大學十八學群所訂的高中生學習歷程，是學生適性揚才的最佳方程式。

就是因為大部份家長還是重視考試成績，這是文化根源，不是政治議題，因此倒不如順勢而為，以後端制衡前端，規定考試的文白比例，而非拘泥在教材應有多少文言文佔比，也就是明定大學學測時，國文科文言文的考法及佔比應是多少，讓學生決定要不要在文言文上多所著墨，畢竟這是自己的選擇，如要報考語文相關科系，再加重國文科計分。

莫問考試應何在，只信一試定終身。講明白話，文白之爭，關鍵在考試。如果直接確定考試文言文比例，不但可少去教材之爭，也可讓老師教學有所依歸，學生學習有目標，降低反對聲量，有心人士難再操弄議題，只是不知道大家是否願意戳破文白之爭的假命題。（作者為高中國文教師，高雄市民）