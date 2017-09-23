自由廣場》芬普尼的春天

◎ 鍾佑煖

今年度爆發的全球芬普尼毒蛋事件，又再度凸顯了全球化企業只圖私利而罔顧社會與環境生態，當然每國政府對於殺蟲劑的管制辦法大同小異，但我國政府在跨部門領域的食安管控上，顯然是再度破功的。從毒蛋事件爆發後，農委會與食藥署官方說法前後矛盾，還讓毒蛋廠家一間間連環爆，直至目前為止，仍有已聲稱下架的業者再度被驗出芬普尼殘留雞蛋。

早在一九六二年，美國著名海洋生物學家瑞秋‧卡森女士已在其著作《寂靜的春天》討論到化學殺蟲劑及除草劑對環境與生物的危害，尤其是屬於食物鏈上層的人類，在食用了被殺蟲劑污染的動物後，因毒物累積會有加乘效果，故這些經年累月的毒物殘留在身體脂肪和臟器中，形成了致癌的元凶，並透過環境荷爾蒙對生殖系統造成的異變，直接影響到下一代的健康。

雖然據官方說法，芬普尼在動物體內會代謝，被芬普尼污染的雞，在等待一段時間，體內芬普尼代謝完畢後，仍可產出沒有芬普尼污染的蛋；但這樣的污染，畢竟只是農牧業不當用藥的冰山一角，其他未管制的化學藥劑，甚至已明文規定禁止的殺蟲劑，因農委會源頭管理不確實，加上農民對雞隻飼養環境的自主管理意識比起成本考量，偶發性所做的違規事件，造成來路不明的混用環境用藥與動物用藥一而再、再而三地突破食安防線。

除了雞蛋，雞肉和雞內臟也不排除會有殘留。更糟糕的是，殺蟲劑多為揮發性質，消毒過後的雞舍不排除用水再度清潔，化學藥劑隨水或空氣滲入土壤及河流，與其他重金屬及污染物二次結合異變，造成全面性的環境浩劫。至於其他種生物，也無一倖免，例如八月上旬，南投縣埔里鎮蜜蜂大量暴斃，而造成其大量死亡的關鍵，即是空氣中飄散的芬普尼。

要防治蟲害，使用化學藥劑並非根本，因抗藥性的微生物及害蟲正不斷重組與產生。如果可以選擇，沒有人會願意讓這些危害生態及身體健康的毒物有機會侵入家園。生物性防治法如阻斷害蟲生殖能力，或是培養專門吃這些跳蚤、蝨子的菌種、或在養殖場附近種植可除蟲的植物，蟲害雖無法一次性快速撲滅，卻讓整個生態環境更有永續發展的能力，才是政策最終的發展方向啊！

（作者為台中市民）