自由廣場》姓黨就可以勾肩搭背？

◎ 鍾邦友

嘉義縣長張花冠對立委陳明文搭肩舉動提告，無論陳是否有意，單就張表達身心感受的不舒服，便足以構成性騷擾的必要條件，但陳始終未出面道歉，而民進黨內不是「保持中立」，就是多以「選舉恩怨」、「作秀」解讀，性別平等觀念薄弱至此，實在令人傻眼。

根據「性騷擾防治法」第二章「性騷擾之防治與責任規定」中有：「機關、部隊、學校、機構或僱用人，應防治性騷擾行為之發生。於知悉有性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」如今府院或黨中央均早已知悉相關案件，不但相關機制未聞啟動，也沒有人站在受害者的角度幫忙仗義執言，或協助尋找相關法律協助資源，試問受害者情何以堪？

「高雄市政府及所屬各機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項」中有︰「本府及各機關應積極防治性騷擾事件之發生，採取適當之預防、糾正、懲處及補救等措施，並確實維護當事人之名譽及隱私。」但同樣身為女性的蔡總統卻說：「我不知道該怎麼幫忙處理，但希望雙方能坐下來談，圓滿落幕最好。」這難道是政府機關處理性別案件該有的合理思維或正常程序？

相同的案件如果發生在機關學校，不但二十四小時內要通報，學校方面甚至必須鼓勵被害人或其法定代理人申請調查，或由學校提出檢舉，成案三日內必須移送「性別平等教育委員會」調查。身為大主管的總統沒有糾正及補救措施，更不知道該保護當事人的隱私，還要雙方面對面「好好談」，錯誤與消極的作為教人匪夷所思。

或許整個執政黨團隊都該好好加強性別平等教育，同時讓案件依照法規程序走，而不是繼續以看笑話或事不關己的態度看待此一嚴肅的課題。

（作者為高雄應用科技大學兼任助理教授）