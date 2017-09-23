自由廣場》原民博物館 要做第一不做第二

◎ 浦忠義

首座「國家級原住民族博物館」，將落腳高雄市澄清湖旁。從一○五年七月六日公告重新辦理原博館選址評估後，計有新北市、桃園市、高雄市、新竹市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等八個地方政府表達強烈爭取的意願；如今，興設地點總算是塵埃落定了。

博物館常被提及的五大功能為典藏、研究、展示、教育及休閒，這些都應該是國立原住民族博物館規劃初期就清楚定位好的功課，先做好了這些的基本功，方可有機會茁壯並與世界一流的博物館對話。國內已有為數不少以台灣原住民為主題設置的主題園區或文化（物）館，此刻，全新設置的國立原住民族博物館應該要長甚麼樣？與這些場域館舍如何區隔及連結？在在需要深思熟慮方可出手。在面對全球化競爭的當下，任何事業的發展，產品的獨特性及市場的差異化是極為重要的，甚至可以簡化到我只要第一、不要第二，我們要通往「第一」的路徑是甚麼。

「台灣是南島民族的原鄉」議題不斷被國際學者專家傳述與證實，蔡政府宣示的「南向政策」亦積極尋求出路之際，最容易穿透國界藩籬的文化交流連結，是可以思考的點。整個南島民族人口約有兩億七千萬人，有著全球近六分之一、計一千多種語言的多元文化素材，其實是很好的博物館展示及體驗主題，在講求知識經濟、體驗經濟、創意經濟、美學經濟及族群平等的當下，經營這樣的博物館，絕對是很有正當性及競爭力的。而這整個南島民族區域最有資格及能力完成的，應是「原鄉台灣」（而且我們僅存的邦交國有不少是在該地區），將「國家級原住民族博物館」蒐羅內涵予以擴大，以專業手法展現與連結台灣原住民族（含眾多平埔族）及南島民族的多元和獨特素材，以台灣的經濟實力及文化深度面向廣大的南方海洋，我們或將發現新的「藍海」。在這片藍海中，我們台灣最在地的色彩才有機會被看見。

台灣是一個有多元族群及文化的國家，原住民族文化可說是台灣族群文化最顯著的豐富多彩的文化。惟台灣原住民族在歷史的流變中，歷經遷徙、戰爭、異族同化，也因著我們缺少與鄰近同屬南島民族間有更密切的交流，使一般原住民族逐漸遺忘了自身安頓歷史與文化擁抱。一群先來後到者對這片土地的認同感，便一直存有嚴重的落差與矛盾，此刻，似乎應該要尋找一個中立真實的論述場域，向國內及國際人士述說台灣與整個南島民族的歷史文化脈絡，營造可客觀論述台灣與大陸連結上的異或同的場域，實為刻不容緩。博物館的運作功能，需要龐大的人員和財力做為後盾，今天不是光蓋一座硬體建築，就期望它能帶給地方繁榮和商機，而是扎實地做好博物館定位作業，那麼就期待中央原民會先蹲好馬步練功，之後才可穩健出航廣大藍海。

（作者為美和科技大學兼任講師）